Slab odaziv na cijepljenje, stručnjaci zabrinuti: "Ove osobe su u riziku od težih kliničkih posljedica"

Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Tomislav Benjak podsjetio je da je u tijeku cijepljenje protiv pneumokoka, gripe i covida. "Naručeno je 420.000 doza cjepiva protiv gripe, 250.000 doza protiv covida te 20.000 protiv pneumokoka. Moramo biti uporni i dosljedni, svakodnevno građanima objašnjavati i educirati ih o dostupnim cjepivima koja štite njihovo zdravlje“, rekao je Benjak na skupu "Zdravstvena pismenost i cijepljenje – kako donositi informirane odluke“.