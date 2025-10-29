Slab odaziv na cijepljenje, stručnjaci zabrinuti: "Ove osobe su u riziku od težih kliničkih posljedica"

U Hrvatskoj je i dalje nedovoljan odaziv na cijepljenje protiv pneumokoka, gripe i covida, a kronični bolesnici i starije osobe u posebnom su riziku od infekcija, hospitalizacija pa i smrtnih ishoda koji se mogu spriječiti cjepivom, upozorili su u srijedu zdravstveni stručnjaci.
Oglas
"Pneumokokna upala pluća uzrokuje jednu od najviših stopa hospitalizacije i smrtnosti među starijim osobama. Podaci govore da je čak 70 posto starijih od 65 godina imalo infekciju koja se mogla spriječiti cijepljenjem“, istaknuo je predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva Miroslav Venus na okruglom stolu posvećenom cijepljenju i zdravstvenoj pismenosti.
Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Tomislav Benjak podsjetio je da je u tijeku cijepljenje protiv pneumokoka, gripe i covida. "Naručeno je 420.000 doza cjepiva protiv gripe, 250.000 doza protiv covida te 20.000 protiv pneumokoka. Moramo biti uporni i dosljedni, svakodnevno građanima objašnjavati i educirati ih o dostupnim cjepivima koja štite njihovo zdravlje“, rekao je Benjak na skupu "Zdravstvena pismenost i cijepljenje – kako donositi informirane odluke“.
U sezoni respiratornih bolesti posebno je važno da se osobe s kroničnim nezaraznim bolestima zaštite na vrijeme, naglasila je predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti Zrinka Mach.
"Kada osoba na vrijeme dobije sve informacije, nema razloga da se ne cijepi jer će je to zaštititi od mogućih komplikacija“, poručila je.
Velikim problemom ocijenila je što gotovo polovica građana nije zdravstveno pismena.
"Zato aktivno educiramo građane, posebice one koji su u povećanom riziku. Kada su zdravstveno pismeni i dobro informirani, mogu voditi brigu o svojoj bolesti i kvalitetno živjeti. U tom smislu vrlo je važno i povjerenje između liječnika, odnosno medicinske sestre i samog pacijenta“, naglasila je.
Za osobe koje su u povećanom riziku cjepivo je besplatno, podsjetio je predstojnik Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac KB-a Merkur Dario Rahelić.
"Osobe sa šećernom bolešću u iznimnom su riziku od težih kliničkih posljedica, koje nažalost mogu završiti i smrtnim ishodom. Zato je jako bitno cijepiti se“, rekao je Rahelić.
Internistica Gordana Pavliša istaknula je da je cijepljenje protiv pneumokoka zadnje dvije godine moguće i na Klinici za plućne bolesti KBC-a Zagreb.
"Oboljeli od kronične opstruktivne plućne bolesti imaju čak sedam puta veći rizik da obole od pneumokokne bolesti. Većina osoba koje su dobile pneumoniju i završile na hospitalizaciji nisu bile cijepljene“, upozorila je Pavliša.
Okrugli stol organizirali su Hrvatsko društvo za kronične bolesti i Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac KB-a Merkur.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas