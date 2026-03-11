Srbin protjeran iz EU na godinu dana, vozio se Vukovarom i isticao neprimjerene simbole

Prvi incident dogodio se u petak, 6. ožujka, oko 7 sati u Vukovaru. Prema navodima policije, 28-godišnji državljanin Srbije iz osobnog automobila srbijanskih registracijskih oznaka kroz bočno je staklo isticao neprimjerene simbole, čime je uznemirio javnost i narušio javni red i mir. Policija ga je privela na Općinski sud u Vukovaru koji ga je u prekršajnom postupku proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 789,82 eura.