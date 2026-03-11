Srbin protjeran iz EU na godinu dana, vozio se Vukovarom i isticao neprimjerene simbole

Na godinu dana iz Europske unije protjeran je 28-godišnji državljanin Srbije, koji je iz osobnog automobila srbijanskih registracijskih oznaka kroz bočno je staklo isticao neprimjerene simbole.
Time je uznemirio javnost i narušio javni red i mir. Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom stranih državljana zbog sumnje u narušavanje javnog reda i mira u dva odvojena slučaja, piše SiB.
Prvi incident dogodio se u petak, 6. ožujka, oko 7 sati u Vukovaru. Prema navodima policije, 28-godišnji državljanin Srbije iz osobnog automobila srbijanskih registracijskih oznaka kroz bočno je staklo isticao neprimjerene simbole, čime je uznemirio javnost i narušio javni red i mir. Policija ga je privela na Općinski sud u Vukovaru koji ga je u prekršajnom postupku proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 789,82 eura.
Uz to, sukladno Zakonu o strancima izdano mu je rješenje o protjerivanju iz Hrvatske te zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od godinu dana.
Policija ne navodi koje je to točno simbole 28-godišnji Srbin isticao.
Drski Slovenac
Istog dana, oko 19.50 sati, na graničnom prijelazu Bajakovo policijski službenici kontrolirali su autobus hrvatskih registracijskih oznaka. Jedan od putnika, 38-godišnji državljanin Slovenije, tijekom policijskog postupanja ponašao se drsko i nepristojno te je verbalno narušavao mir ostalih putnika. Preliminarnim testiranjem utvrđena je i prisutnost opojne droge u njegovom organizmu.
Policija je protiv njega poduzela zakonom propisane mjere zbog narušavanja javnog reda i mira.
