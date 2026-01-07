OPREZNO ZBOG POLEDICE!
Traumatolog za N1: Dan je kaotičan, što manje izlazite van
Zagrebačka traumatologija je primila čak 104 pacijenta u jednom danu, što je puno veći broj od prosjeka, a s čim su pacijenti dolazili i što se događa, saznala je naša Maja Štrbac u razgovoru sa specijalizantom traumatologije Tinom Karakašem.
Na terenu su danas sve zimske službe, njih 245, iako su počistili sve glavne ceste, čišćenje je i dalje u tijeku. Ono što očekujemo kroz noć je upravo smrzavanje snijega koji se polako topio tijekom dana, zbog čega možemo očekivati kroz noć pojačani priljev pacijenata na traumatologiji.
"Čitav dan je bio užurban. Treba napomenuti da je i jučerašnja ekipa čitav dan radila, a sve u svemu, dosta kaotičan i fizički naporan dan ovdje na Klinici. Sada je 25 do 30 posto pojačan priljev pacijenata. Imali smo ih 104 do sada, a očekujemo ih još nekakvih 50 do 70 do jutra, tako da - ne stajemo", kaže Karakaš.
Najčešće ozljede
"Kod starijih pacijenata se radi najčešće o prijelomu kuka, to su traume niske energije, kod mlađih ljudi tu se radi o traumama veće energije - potkoljenice i gležnjevi. Ovih dana su dominantni gležnjevi i kukovi", kaže Karakaš.
S obzirom na to da će se večeras ceste i nogostupi vjerojatno zalediti, što očekuju na traumatologiji, hoće li sutra biti kaotičniji dan nego što je bio danas?
"Ukoliko dođe ljepše vrijeme, sigurno da hoće, ljudi će izaći van i bit će puno više prijeloma, na to smo spremni, tu se radi i o ovim prijelomima koje rješavamo ovdje u gipsaoni, prijelomima ručnog zgloba - njih očekujemo da će biti više."
Karakaš kaže da je osoblja dovoljno, a iako je priljev pacijenata veći, na traumatologiji stižu pohvatati sve zaostatke: "Radi se neprestano."
Poruka građanima kako da postupaju
"Što manje izlaziti vani, osobito sad po poledici, zamolio bih građane koji imaju nekakvu simptomatologiju koja ne traje nužno od danas ili jučer već dulje vremena, da ne dolaze na hitni prijem da nas dodatno ne opterećuju, zato što će građani koji su polomljeni duže čekati", napominje Karakaš, dodavši kako se na traumatologiji trude da vrijeme čekanja bude minimalno.
