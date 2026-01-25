Utemeljitelji HDZ-a: "Prosvjedovanje pred domovima političara nije prihvatljivo"

Poručuju i kako "politički i medijski prostor ne treba „pregrijavati“ lažnim ideološkim floskulama koje nas samo udaljavaju od borbe za dobrobit svih sugrađana". To ćemo, dodaju, "postići samo ako svi relevantni akteri, i vlast i oporba, pokažu razboritost i suzdržanost, odgovornost u javnoj komunikaciji i jasno se distanciraju od praksi koje stvaraju pritisak na privatne živote".