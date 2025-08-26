VIDEO / Izraelci prosvjeduju tražeći prekid vatre i oslobađanje talaca

Izraelci su u utorak izašli na ulice u velikom danu prosvjeda zahtijevajući trenutno oslobađanje talaca i prekid vatre u Gazi.
Demonstracije i blokade cesta održale su se diljem zemlje. Važna autocesta u blizini Tel Aviva bila je blokirana, dok su prosvjednici palili gume na cesti sjeverno od obalnog grada.
Forum talaca i nestalih obitelji pozvao je na razne prosvjedne akcije pod sloganom "Izrael stoji zajedno". Veliki skup planiran je za večer na Trgu talaca u središtu Tel Aviva.
Thousands of Israelis are blocking all major highways today demanding:— Ami Dror 🇮🇱 עמי דרור (@AmiDror) August 26, 2025
✊ End the war!
✊ Bring them home!
✊ End the Gaza atrocities!
We are not our government!
🎥 Yair Palti pic.twitter.com/i4oaBM3zzj
Demonstranti optužuju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da produljuje rat iz političkih razloga.
Njegovi krajnje desničarski koalicijski partneri, o kojima ovisi njegov politički opstanak, protive se prekidu vatre.
Prije nešto više od tjedan dana, stotine tisuća Izraelaca izrazile su solidarnost s taocima tijekom masovnog prosvjeda.
U Pojasu Gaze još uvijek se drži ukupno 50 talaca, od kojih se vjeruje da je 20 živih.
Islamistička teroristička organizacija Hamas objavila je da je pristala na novi prijedlog za prekid vatre koji su predložili Egipat i Katar, koji posreduju u sukobu.
Prema izvješćima medija, ovo je revidirana verzija prethodno dogovorenog prijedloga američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa.
Plan uključuje 60-dnevni prekid vatre, tijekom kojeg bi desetero živih talaca u početku bilo pušteno u zamjenu za palestinske zatvorenike.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
