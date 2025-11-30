Zbog prevare koju je razotkrio N1 uhićena još jedna osoba: Sudjelovao u lažnom iznajmljivanju stana

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje tri kaznena djela prijevare iz članka 236. stavak 1. Kaznenog zakona od kojih je jedna u pokušaju.
Oglas
U sklopu realizacije kriminalističkog istraživanja policijski službenici operativnim radom, došli su do saznanja kako se 21-godišnjak dovodi u vezu s počinjenjem navedenih kaznenih djela prijevara na način da je sudjelovao sa 48-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine koji je kreirao lažni oglas za iznajmljivanje stana na području Trešnjevke i za to od fizičkih osoba uzimao novac za lažni najam.
Sumnja se da je osumnjičeni, s ciljem da sebi protupravno prisvoji tuđu imovinsku korist, u tri navrata, 21. studenoga u jutarnjim satima, osobnim automobilom dovezao 48-godišnjaka na prethodno dogovoreno mjesto gdje je oštećenima pokazivao stan za najam i za uzvrat uzimao novac.
Ukupna materijalna štete pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 1500 eura.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas