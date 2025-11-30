Zbog prevare koju je razotkrio N1 uhićena još jedna osoba: Sudjelovao u lažnom iznajmljivanju stana

U sklopu realizacije kriminalističkog istraživanja policijski službenici operativnim radom, došli su do saznanja kako se 21-godišnjak dovodi u vezu s počinjenjem navedenih kaznenih djela prijevara na način da je sudjelovao sa 48-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine koji je kreirao lažni oglas za iznajmljivanje stana na području Trešnjevke i za to od fizičkih osoba uzimao novac za lažni najam.