Stiže li nam uskoro hladni šok sa sjevera: Evo kakvo nas vrijeme čeka na početku zime

Europski meteorolozi upozoravaju da bi nadolazeća zima mogla donijeti neočekivane hladne šokove i nestabilno vrijeme, i to upravo zbog rane stratosferske zagrijane faze koja slabi polar vortex, hladni zračni vrtlog nad Arktikom. Prema najnovijoj prognozi Severe Weather Europe , ovaj fenomen, koji se javlja već u listopadu i studenom, signalizira turbulenciju u gornjim slojevima atmosfere, s izrazitim posljedicama za kontinent. Sjeverna Amerika i Kanada mogle bi se suočiti s ekstremnim ledenim valovima, a Europa bi mogla doživjeti seriju hladnih prodora sa sjevera, uz povećan rizik od snježnih oluja i magli.