Oglas

Severe Weather Europe

Stiže li nam uskoro hladni šok sa sjevera: Evo kakvo nas vrijeme čeka na početku zime

author
N1 Info
|
06. stu. 2025. 14:33
Severe Weather Europe
Severe Weather Europe

Rijedak rani događaj stratosferskog zagrijavanja počinje se pojavljivati ​​u prognozi za nadolazeće tjedne. Pokazuje slabljenje i poremećaj polarnog vrtloga. To će imati snažan utjecaj na atmosfersku cirkulaciju, što će rezultirati mnogo hladnijim vremenom početkom zime 2025./2026.

Oglas

Nad Sjedinjenim Državama, Kanadom i dijelovima Europe. Rani poremećaj u stratosferi može imati snažan utjecaj na vremenske obrasce dok se približavamo zimi, obično pogodujući hladnijem i snježnijem godišnjem dobu.

Europski meteorolozi upozoravaju da bi nadolazeća zima mogla donijeti neočekivane hladne šokove i nestabilno vrijeme, i to upravo zbog rane stratosferske zagrijane faze koja slabi polar vortex, hladni zračni vrtlog nad Arktikom. Prema najnovijoj prognozi Severe Weather Europe, ovaj fenomen, koji se javlja već u listopadu i studenom, signalizira turbulenciju u gornjim slojevima atmosfere, s izrazitim posljedicama za kontinent. Sjeverna Amerika i Kanada mogle bi se suočiti s ekstremnim ledenim valovima, a Europa bi mogla doživjeti seriju hladnih prodora sa sjevera, uz povećan rizik od snježnih oluja i magli.

Prognoza, temeljena na modelima ECMWF i GFS-a, otkriva da se polar vortex – ključni regulator hladnog arktičkog zraka – već počeo rascjepkvati zbog iznenadne stratosferske zagrijane epizode. Ovo nije obična zimska fluktuacija.

Stručnjaci iz Severe Weather Europe ističu da se takvi događaji događaju samo jednom ili dvaput po desetljeću u tako ranoj fazi sezone. "Stratosfera se zagrijava brže nego ikad, a to poput dominovskog efekta slabi vortex, šaljući hladne zračne mase prema jugu", objašnjava se u analizi. Od skandinavskog sjevera do mediteranskih obala, očekuje se da će hladni valovi započeti već u prosincu, s niskim temperaturama u srednjoj i istočnoj Europi.

"Ovo nije samo hladnoća – to su i nestabilni zračni tokovi koji mogu izazvati poplave u zapadnoj Europi nakon hladnih epizoda, jer će topliji zračni mase iz Atlantika sukobiti s arktičkim frontovima", upozorava se u prognozi. U usporedbi s prošlom zimom, koja je bila relativno blaga zahvaljujući snažnom polar vortexu, ovogodišnja sezona nosi veći rizik, prenosi Večernji list.

Teme
Severe Weather Europe hladnoća vremenska prognoza zima

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ