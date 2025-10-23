Meteorolozi upozoravaju: Prijeti li zima stoljeća?

Gotovo svake godine pojavljuju se takvi izvještaji koji za Njemačku prognoziraju dugotrajne ekstremne vremenske prilike. U travnju je to bilo „pakleno ljeto 2025.”, a sada je riječ o „zimi stoljeća”, koja bi navodno trebala pogoditi Njemačku 2025./26. godine. Ali, može li se vrijeme toliko unaprijed predvidjeti? Odakle uopće dolaze nagađanja o „zimi stoljeća 2025./26.” i koji im je cilj?