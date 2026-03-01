Miokarditis: Uzrok, simptomi i liječenje opasne bolesti koja može dovesti do zatajenja srca

Pixabay/ilustracija

Miokarditis je upala srčanog mišića koji se zove miokard. Ova pojava može trajati manje od mjesec dana i tada se radi o akutnoj upali ili pak može trajati dulje, a tada je u pitanju kronična upala. Ipak, ako se miokarditis ne prepozna na vrijeme, može dovesti do komplikacija i oslabjeti srce pa ostatak tijela ne dobiva dovoljno krvi.

Upala miokarda se naziva i miokarditis, a najčešće nastaje kao posljedica virusne infekcije.

Može se prepoznati po nizu simptoma, a nekada neće ni imati simptome i osoba će ga preboljeti bez da je znala da je imala bolest.

Tretira se lijekovima za uzrok problema, ali i lijekovima koji će pomoći da srce bolje radi.

Što uzrokuje miokarditis?

Miokarditis u najviše slučajeva uzrokuju virusne infekcije. Ovdje spadaju adenovirusi, virus koji izaziva COVID-19, Epstein-Barr virus, hepatitis B i C, herpes, HIV, influenca, vodene kozice.

Mogu ga uzrokovati i pojedine bakterije, paraziti i gljivice. Osim toga, može nastati i kao posljedica autoimune bolesti koja stvara upalu u tijelu, poput lupusa ili reumatoidnog artritisa.

Mogu ga uzrokovati i određene kemikalije ili alergijske reakcije na alkohol, drogu, metale, radijacija, a mogu ga izazvati i lijekovi poput kemoterapije, penicilina, antidepresiva, antibiotika, diuretika ili cjepiva.

Simptomi miokarditisa

Miokarditis često nema simptoma pa osoba ni ne zna da ga ima, a bolest prođe sama od sebe.

U drugim slučajevima simptomi mogu biti blagi do intenzivni, a javljaju se:

kratkoća daha

abnormalni otkucaji srca koji mogu dovesti do nesvjestice

probadajuća i oštra bol u prsima koja se može širiti na vrat i ramena

slabost

simptomi infekcije poput temperature, boli u mišićima, proljeva ili grlobolje

bolni i natečeni zglobovi

bol u abdomenu

gubitak apetita

mala količina urina

Miokarditis može dobiti i dojenčad jer nemaju u potpunosti razvijen imunološki sustav. Kod njih se javljaju simptomi poput blijede kože, problema s jelom i problema s disanjem.

U slučaju da se bolest ne tretira, može doći do komplikacija. Moguće komplikacije miokarditisa su oštećenje srca, srčani ili moždani udar, aritmija i prestanak rada srca.

Kako se tretira miokarditis?

Prvo je potrebno posjetiti liječnika koji će tražiti da se naprave razne pretrage. Osoba će tako morati napraviti pretrage poput vađenja krvi, rendgena pluća, EKG-a, ultrazvuka srca, magnetske rezonance ili PET/CT.

Što se tiče samog liječenja, najčešće se tretira uzrok problema. Osoba će dobiti i lijekove za bolji rad srca.

Može dobiti kortikosteroide, imunoglobulin, a u težim slučajevima će biti potreban pacemaker ili novo srce.

Važan je i odmor, a nerijetko će trebati paziti na prehranu, smanjiti unos soli, izbjegavati alkohol i pušenje. Većina ljudi se u potpunosti oporavi od miokarditisa, dok oni koji imaju kronični miokarditis normalno žive uz primijenu lijekova i savjete liječnika.

Zaključak

Miokarditis ili upalu srčanog mišića mogu imati djeca i odrasli, a nastaje zbog virusa, bakterija, parazita, gljivica ili pak pojedinih bolesti ili lijekova. Važno je tretirati na vrijeme bolest kako ne bi došlo do komplikacija i većih problema sa srcem.

Tretira se promjenom životnog stila i lijekovima.