EU isplatila nova sredstva Hrvatskoj. Evo o kojoj cifri je riječ i gdje će se koristiti

“Reforme i ulaganja povezani s ovim plaćanjem potaknut će pozitivne promjene za hrvatske građane i poduzeća, posebno u područjima zdravstva, borbe protiv korupcije, istraživanja geotermalne energije i razvoja vodika, upravljanja vodnim resursima, otpornosti na prirodne katastrofe, elektroenergetskih mreža na otocima i energetske sigurnosti”, kaže se u priopćenju Komisije.