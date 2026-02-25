53-godišnjak
Podignuta optužnica protiv muškarca koji je u Tenji ubio suprugu
Zbog sumnje da je prošle godine u osječkom prigradskom naselju Tenji oštrim predmetom usmrtio suprugu, koju je prethodno zlostavljao, osječko Županijsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv osumnjičenog 53-godišnjeg supruga.
U priopćenju za javnost tužiteljstvo navodi kako okrivljenika tereti da je teško ubojstvo supruge počinio od 2. kolovoza do 2. rujna 2025. u Tenji, uslijed narušenih bračnih odnosa.
Sumnja se da je, u nakani da usmrti svoju suprugu koju je prethodno zlostavljao, zadao žrtvi oštrim predmetom više uboda po cijelom tijelu uslijed kojih je umrla. Dijelovi tijela ubijene žrtve pronađeni su u dvorištu njihove obiteljske kuće.
U optužnici je osječko Županijsko državno odvjetništvo predložilo nadležnom sudu produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika.
Produljenje istražnog zatvora predloženo je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zato jer je pritvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo, za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja posebno teške, napominje tužiteljstvo.
