53-godišnjak

Podignuta optužnica protiv muškarca koji je u Tenji ubio suprugu

author
Hina
|
25. velj. 2026. 10:39
04.09.2025., Osijek - Zupanijski sud, Privodjenje osumnjicenog za tesko ubojstvo supruge koje se dogodilo u mjestu Tenja kod Osijeka. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Zbog sumnje da je prošle godine u osječkom prigradskom naselju Tenji oštrim predmetom usmrtio suprugu, koju je prethodno zlostavljao, osječko Županijsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv osumnjičenog 53-godišnjeg supruga.

U priopćenju za javnost tužiteljstvo navodi kako okrivljenika tereti da je teško ubojstvo supruge počinio od 2. kolovoza do 2. rujna 2025. u Tenji, uslijed narušenih bračnih odnosa.

Sumnja se da je, u nakani da usmrti svoju suprugu koju je prethodno zlostavljao, zadao žrtvi oštrim predmetom više uboda po cijelom tijelu uslijed kojih je umrla. Dijelovi tijela ubijene žrtve pronađeni su u dvorištu njihove obiteljske kuće.

U optužnici je osječko Županijsko državno odvjetništvo predložilo nadležnom sudu produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika.

Produljenje istražnog zatvora predloženo je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zato jer je pritvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo, za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja posebno teške, napominje tužiteljstvo.

Teme
Femicid Tenja optužnica

