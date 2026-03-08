Oglas

u Zlataru

Teška prometna nesreća: Poginuo motociklist

Hina
08. ožu. 2026. 12:55
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju prijepodne poginuo je motociklist, a županijska cesta 2169 Belec – Gornja Batina zatvorena je za sav promet, priopćila je u nedjelju Policijska uprava krapinsko-zagorska.

Nesreća se dogodila oko 10.50 sati, u Gornjoj Batini, u gradu Zlataru, a u nesreći su sudjelovali osobno vozilo i motocikl. Motociklist je pritom smrtno stradao.

Od 11.10 za sav promet zatvorena je ŽC 2169 Belec- Gornja Batina, a promet se odvija obilazno.

Teme
Zlatar policija prometna nesreća

