Teška prometna nesreća: Poginuo motociklist
08. ožu. 2026. 12:55
U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju prijepodne poginuo je motociklist, a županijska cesta 2169 Belec – Gornja Batina zatvorena je za sav promet, priopćila je u nedjelju Policijska uprava krapinsko-zagorska.
Nesreća se dogodila oko 10.50 sati, u Gornjoj Batini, u gradu Zlataru, a u nesreći su sudjelovali osobno vozilo i motocikl. Motociklist je pritom smrtno stradao.
Od 11.10 za sav promet zatvorena je ŽC 2169 Belec- Gornja Batina, a promet se odvija obilazno.
