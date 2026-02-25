Od sauna za žabe do ljekovitih kupki: Znanstvenici se bore protiv globalne pošasti

„Svijet prekrivaju te suradničke mreže ljudi kojima je dovoljno stalo da budu domišljati u korist drugih vrsta na našem planetu“, rekla je. Ta mreža brige, vjeruje ona, može započeti bilo gdje: „Kad bi svatko od nas mario za barem jednu stvar izvan sebe, mogli bismo iznova i iznova zaštititi stablo života.“