Europarlamentarka: Pokušaji vlasti da unište N1 školski su primjer - to se već dogodilo u Mađarskoj i Gruziji

"U Srbiji više nema mnogo slobodnih medija. N1 je jedan od rijetkih. I rekla bih - iako to nije dovoljno - da bi svi trebali braniti slobodne medije i neovisnost N1. Ne znam prepoznaju li ljudi sličnosti s onim što se proteklih godina događalo u Mađarskoj, ali i s onim što se sada događa u SAD-u, gdje se kritičare vlasti napada, otpušta ili prisiljava da napuste posao. Zato je važno prepoznati obrasce urušavanja temeljnih elemenata demokracije. U Europskom parlamentu ovo pitanje držimo visoko na agendi jer je bitno da i Vijeće i Komisija shvate da se u Srbiji događa ono što je "školski primjer" - kao u Mađarskoj, ali i u Gruziji. Srbija je važna zemlja za EU i treba joj se pridružiti u skoroj budućnosti, ali samo na osnovi istinske demokracije. Činjenica da se slični procesi odvijaju diljem svijeta - u SAD-u, ali i u susjedstvu EU - treba biti poziv na buđenje za Europu. Institucije EU sada su jedine koje mogu očuvati demokraciju. Vrijeme je za djelovanje."