Europarlamentarka: Pokušaji vlasti da unište N1 školski su primjer - to se već dogodilo u Mađarskoj i Gruziji
"U Srbiji više nema mnogo slobodnih medija. N1 je jedan od njih. I rekla bih, iako to nije dovoljno, da bi svi trebali braniti slobodne medije i neovisnost N1", izjavila je europarlamentarka Kathleen Van Brempt.
Od zasjedanja u Strasbourgu prije otprilike dva tjedna, u Srbiji su se dogodili novi incidenti. Jednom je studentu član vladajuće stranke prijetio smrću. Taj je član kasnije prijetio i medijima. Jedan od privedenih bio je doveden na očev sprovod u lancima. Kako gledate na ova zbivanja?
"Vrlo sam zabrinuta jer se iz tjedna u tjedan situacija pogoršava i sve više urušava. Svaki element demokracije sada je pod napadom u Srbiji - pravo na prosvjed, slobodni mediji, pravo studenata da kritiziraju - svi su ti elementi dovedeni u pitanje, a stanje postaje sve ozbiljnije i zabrinjavajuće. Smatram da je iznimno važno da ovo pitanje ostane visoko na političkoj agendi, i u Europskom parlamentu, te da prisilimo Komisiju da poduzme stroge mjere."
Od Strasbourga do danas pojavio se izvještaj ruske tajne službe u kojem se tvrdi da se planira Majdan za 1. studenoga, na godišnjicu pada nadstrešnice. Vlada prihvaća taj narativ, mjesecima govoreći o obojenoj revoluciji. Istodobno, šalje poruku da su oni jedini političari koji mogu odvesti Srbiju u Europsku uniju. No, poznato je da od prosinca 2021. nije otvoren nijedan klaster. Kako vidite te kontradiktorne poruke?
"Prije svega, mislim da svima mora biti potpuno jasno da narativ koji dolazi iz Rusije uvijek ide protiv Europske unije, ali i protiv samog srpskog naroda i protiv demokracije. Znam da je to u Srbiji velika tema zbog godina dezinformacija koje su stizale iz zemlje, a što je, naravno, utjecalo i na javno mnijenje. Ali mora biti jasno - narativ iz Rusije je lažan. Nadalje, svaka vlada može uvesti Srbiju u EU, ali samo na temelju istinske, funkcionalne demokracije koja jača vladavinu prava i jamči slobodu govora i slobodu medija. Ključno je sada održati slobodne i poštene izbore u Srbiji. To je najbolja garancija za budućnost Srbije i njezin europski put."
Spomenuli ste slobodne medije. Jedno od glavnih pitanja, osobito za N1, jest pritisak koji vlast vrši na našu televiziju. Čuli smo presretnut razgovor između glavnog direktora United Group i glavnog direktora državnog Telekoma Srbija, u kojem se spominje da Aleksandar Vučić želi smijeniti direktora i podijeliti našu kompaniju, smanjiti je. Još u veljači rekao je da će do studenoga neki naši novinari biti otpušteni, a drugi prebačeni u PR službe ministarstava. Također je održan sastanak u Londonu između glavnog direktora naše tvrtke i bivšeg glavnog urednika N1, Brenta Sadlera, koji se u tabloidima često negativno izražava o N1. Kako vidite te napade na medije, posebno na N1?
"U Srbiji više nema mnogo slobodnih medija. N1 je jedan od rijetkih. I rekla bih - iako to nije dovoljno - da bi svi trebali braniti slobodne medije i neovisnost N1. Ne znam prepoznaju li ljudi sličnosti s onim što se proteklih godina događalo u Mađarskoj, ali i s onim što se sada događa u SAD-u, gdje se kritičare vlasti napada, otpušta ili prisiljava da napuste posao. Zato je važno prepoznati obrasce urušavanja temeljnih elemenata demokracije. U Europskom parlamentu ovo pitanje držimo visoko na agendi jer je bitno da i Vijeće i Komisija shvate da se u Srbiji događa ono što je "školski primjer" - kao u Mađarskoj, ali i u Gruziji. Srbija je važna zemlja za EU i treba joj se pridružiti u skoroj budućnosti, ali samo na osnovi istinske demokracije. Činjenica da se slični procesi odvijaju diljem svijeta - u SAD-u, ali i u susjedstvu EU - treba biti poziv na buđenje za Europu. Institucije EU sada su jedine koje mogu očuvati demokraciju. Vrijeme je za djelovanje."
Postavlja se, naravno, pitanje - ako EU nije uspjela pomoći Mađarskoj, gdje su svi mediji pod Orbanovom kontrolom, kako može pomoći Srbiji koja još nije članica?
"To je vrlo relevantno pitanje. Prije svega, pokazuje da moramo reformirati institucije EU i sam Ugovor. Danas nije moguće izbaciti neku zemlju iz EU - odluku o izlasku donosi sama država, kao što su učinili građani Ujedinjene Kraljevine na referendumu. Ali nije prihvatljivo da budete članica EU, a da ne poštujete temeljne vrijednosti - vladavinu prava i demokraciju. Pokušali smo mnogo toga s Mađarskom, primjerice kroz članak 7, kako bismo im uskratili pravo glasa. Nismo uspjeli. Uspjeli smo im uskratiti sredstva iz kohezijskih fondova, no Orban je nastavio istim putem. Zato je u budućnosti nužno mijenjati ugovore - ne možete postati član EU ako ne poštujete osnovne vrijednosti, ali ne možete ni ostati članica ako ih trajno kršite. Što se Srbije tiče, proces proširenja ne može se nastaviti dok se demokracija u potpunosti ne obnovi. A ključno pitanje demokracije jesu slobodni i pošteni izbori."
Vučić odbija prijevremene izbore i kaže da bi oni mogli biti tek zimi 2026. godine. Vidite li da će se ovakvo stanje nastaviti još godinu dana? I ako bi sada bili izbori, pod ovakvim uvjetima - s potpunom kontrolom medija i neažurnim biračkim popisima - mogu li oni biti slobodni i pošteni?
"To je teško pitanje. Mislim da danas u Srbiji nema uvjeta za slobodne i poštene izbore. Možda slobodne – ali nikako poštene. Da bi izbori bili pošteni, mora postojati jednak pristup medijima, i tradicionalnim i digitalnim, jednak pristup institucijama, mogućnost organiziranja stranaka i lista. To sada ne postoji. Pravila izbora također moraju biti izmijenjena kako bi bila jednaka za sve. Ali čak i ako izbori ne budu pošteni, vjerujem da je srpskom narodu dosta ove vlasti pod utjecajem Rusije i drugih stranih sila. Srbi trebaju sami odlučiti o svojoj budućnosti."
Čuli smo mnoge skupine u Europskom parlamentu kako prvi put raspravljaju o situaciji u Srbiji, uključujući i EPP, koja vodi vlastiti proces nadzora nad SNS-om. Kako gledate na njihov stav?
"Počet ću pozitivno - drago mi je da konačno prepoznaju problem s Vučićevom strankom i vladom. Trebalo im je dugo, ali sada shvaćaju da je Vučić u istoj kategoriji kao i Orban u Mađarskoj, kojeg su na kraju isključili. No, dok god SNS ostaje dio EPP-a, osjećaju se moćno. EPP tvrdi da je proeuropska stranka - i želim vjerovati da jest - ali ne možete imati prorusku stranku u proeuropskoj obitelji. To jednostavno nije moguće."
