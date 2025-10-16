BOJAN PAJTIĆ
Profesor prava nakon dolaska von der Leyen u Beograd: Mislim da je to bio Vučićev politički sprovod
Profesor pravnog fakulteta u Novom Sadu Bojan Pajtić izjavio je u emisiji N1 Direktno, nakon posjeta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, da je uputila nekoliko poruka koje su porazne za srpski režim.
Komentirajući činjenicu da se na dan njenog posjeta Beogradu dogodilo imenovanje novih direktora UM Productiona, Pajtić je rekao da to djeluje kao poruka režima u Srbiji da će se deklarativno zalagati za slobodu medija i izražavanja, ali da u suštini ne mare previše za te vrijednosti.
"I da će voditi svoju politiku, premda više nisu u stanju tako se ponašati. Jasno je da su te promjene posljedica dogovora Stana Millera i Vladimira Lučića, kao i nekih ranijih dogovora. N1 i Nova dvije su najutjecajnije televizije u Srbiji, uz RTS. Da nije bilo istine koja se izlivala s vaših ekrana i iz drugih pisanih medija, danas ne bismo imali većinsku podršku studentskoj listi, jer bi sve što se događa bilo manje ili više nevidljivo. U tom smislu, te dvije televizije ne samo da su najutjecajnije, već su i iznimno gledane. Vrijednost njihovih dionica vrlo je visoka, gledano iz perspektive kompanije. Ako bi se promijenila uređivačka politika - a mi pomno pratimo svaki detalj na TV Nova, i ako se sutra nešto slično dogodi i na N1 - ako vidimo da se uređivačka politika pomiče u smjeru koji vodi urušavanju neovisnosti tih medija, nitko više neće gledati te televizije, nitko se neće pretplatiti na SBB, a kompanije će izgubiti stotine milijuna eura. Režim će se u Srbiji promijeniti; to su televizije koje s punim legitimitetom ulaze u taj proces i dobivaju nacionalnu frekvenciju. Odreći se toga zbog jednog diktatora bilo bi pogrešno. Vjerujem da će novo rukovodstvo ipak voditi ekonomsku politiku, osim ako režim na neki način ne ubaci milijarde eura našeg novca, u što sumnjam", rekao je Pajtić.
Govoreći o posjetu von der Leyen Beogradu, dodao je da predsjednica Europske komisije ne može doći u Beograd i otvoreno reći da je Vučić diktator.
"Iako je to manje-više i rekla, nije mogla to izreći izravno, ali je poručila da se današnje društvo lomi između demokracije i autokracije - i jasno je kakva je bila poruka. To je maksimum koji se u diplomatskom smislu može reći", naveo je.
Tvrdi da je Von der Leyen uputila više poruka koje su bile porazne za vlast u Srbiji.
"Rekla je da neće biti otvaranja Klastera 3. U Srbiji već četiri godine nije otvoreno nijedno poglavlje, a Vučić i dalje govori o europskom putu. Upozorila je i na stanje slobode medija i udruživanja. Danas je rekla mnogo toga što treba pažljivo analizirati. Smatram da je ovo bila svojevrsna politička sahrana Vučića - iako uz diplomatski protokol i šampanjac, a ne rakiju- ali bila je vrlo eksplicitna, jasna i oštra, koliko je to u diplomatskom svijetu moguće", kazao je Pajtić.
"Nitko se više ne boji vlasti"
Za obljetnicu pada nadstrešnice najavljen je veliki skup u Novom Sadu, a Pajtić kaže da će se okupiti stotine tisuća ljudi.
"Svaki pokušaj provokacije sigurno neće doći od studenata i građana koji dolaze na skup komemorativnog karaktera. Zna se na čijoj su strani nasilnici i plaćenici. U Novom Sadu 1. studenoga okupit će se slobodna Srbija, slobodni građani Srbije, koji će pokazati snagu - ne samo zbog Srbije, nego i zbog svijeta. Ako postoji pozitivna tekovina studentske borbe, to je činjenica da je cijeli svijet danas svjestan da je u Srbiji na vlasti diktator i da svijet na to obraća pažnju", uvjeren je.
Prema njegovim riječima, nitko se više ne boji vlasti.
"Nitko se više ne boji izaći na ulicu - a tako se ne može upravljati sustavom. Zbog toga smatram da će izbori biti raspisani do kraja godine. Tri su razloga za to. Prvi su unutarnje turbulencije - stalno izbija neki prosvjed i svaki okidač može biti koban za vladajuću stranku ako se vlast po svaku cijenu zadržava protiv volje građana. Drugi je razlog dezorijentiranost oporbe, koja još ne zna kako će nastupiti i u koliko kolona. Moja je sugestija da ne izlaze u više od dvije liste - jednu lijevu i jednu desnu - jer će studentska lista uzeti dio njihovih glasova, a nitko nema pravo dopustiti gubitak glasova građana u situaciji kada je pobjeda nadohvat ruke. Najvažniji je razlog to što će sankcije NIS-u imati katastrofalne posljedice za životni standard građana", naglasio je Pajtić.
Zaključio je da će vlast pričekati da prođe 1. studenoga.
"Taj datum ne smije se naći usred predizborne kampanje. Mislim da će izbori biti raspisani tek nakon 1. studenoga, jer ta obljetnica ima preveliku i negativnu simboliku za režim da bi si dopustio da se s njom suoči tijekom kampanje", zaključio je Pajtić.