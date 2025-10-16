Profesor prava nakon dolaska von der Leyen u Beograd: Mislim da je to bio Vučićev politički sprovod

"I da će voditi svoju politiku, premda više nisu u stanju tako se ponašati. Jasno je da su te promjene posljedica dogovora Stana Millera i Vladimira Lučića, kao i nekih ranijih dogovora. N1 i Nova dvije su najutjecajnije televizije u Srbiji, uz RTS. Da nije bilo istine koja se izlivala s vaših ekrana i iz drugih pisanih medija, danas ne bismo imali većinsku podršku studentskoj listi, jer bi sve što se događa bilo manje ili više nevidljivo. U tom smislu, te dvije televizije ne samo da su najutjecajnije, već su i iznimno gledane. Vrijednost njihovih dionica vrlo je visoka, gledano iz perspektive kompanije. Ako bi se promijenila uređivačka politika - a mi pomno pratimo svaki detalj na TV Nova, i ako se sutra nešto slično dogodi i na N1 - ako vidimo da se uređivačka politika pomiče u smjeru koji vodi urušavanju neovisnosti tih medija, nitko više neće gledati te televizije, nitko se neće pretplatiti na SBB, a kompanije će izgubiti stotine milijuna eura. Režim će se u Srbiji promijeniti; to su televizije koje s punim legitimitetom ulaze u taj proces i dobivaju nacionalnu frekvenciju. Odreći se toga zbog jednog diktatora bilo bi pogrešno. Vjerujem da će novo rukovodstvo ipak voditi ekonomsku politiku, osim ako režim na neki način ne ubaci milijarde eura našeg novca, u što sumnjam", rekao je Pajtić.