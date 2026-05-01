Aktivisti s flotile za Gazu koju je presreo Izrael iskrcali se na Kreti

Deseci aktivista na flotili pomoći za Gazu, koju su izraelske snage presrele u međunarodnim vodama blizu Krete, iskrcali su se u petak na grčkom otoku.
U pratnji grčke obalne straže, oko 175 aktivista odvezeno je u četiri autobusa u grad čije ime vlasti nisu otkrile, piše Euronews.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova ranije je priopćilo da je oko 175 aktivista u četvrtak skinuto s više od 20 brodova. Organizatori flotile procijenili su da ih je 211.
"U koordinaciji s grčkom vladom, osobe prebačene s brodova flotile na izraelski brod bit će iskrcane na grčkoj plaži u narednim satima", napisao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar kasno u četvrtak, zahvaljujući Grčkoj "na spremnosti da primi sudionike flotile".
"Povodom izraelske operacije na plovila Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama kod Krete, pozivamo na suzdržanost i univerzalno poštivanje međunarodnog prava, uključujući međunarodno pravo mora i međunarodno humanitarno pravo", priopćilo je grčko ministarstvo vanjskih poslova u petak navečer.
Nekoliko europskih vlada čiji su državljani među uhićenima pozvalo je Izrael da oslobodi aktiviste i nazvalo njegovu akciju flagrantnim kršenjem međunarodnog prava. Washington je, pak, podržao izraelske vlasti, nazivajući flotilu "akcijom".
"Sjedinjene Države očekuju od svih naših saveznika... da poduzmu odlučne mjere protiv ovog besmislenog političkog akrobatskog poteza tako što će plovilima koja sudjeluju u flotili uskratiti pristup luci, pristajanje, isplovljavanje i punjenje gorivom", rekao je glasnogovornik američkog State Departmenta Tommy Pigott.
Cilj flotile, koja se u početku sastojala od više od 50 brodova, prema riječima organizatora, bio je probiti blokadu Gaze i donijeti humanitarnu pomoć na palestinski teritorij, čiji je pristup i dalje uglavnom ograničen unatoč krhkom prekidu vatre između Izraela i Hamasa, koji je na snazi od listopada.
