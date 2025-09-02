Oglas

Nestao na nekoliko dana

Trump se pojavio u javnosti nakon špekulacija o njegovom zdravlju

N1 Info
02. ruj. 2025. 08:23
Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je viđen kako ga predsjednička kolona vozi iz kluba u Virginiji prema Bijeloj kući, nakon nekoliko dana izbivanja iz javnosti.

Trumpovo zdravstveno stanje već neko vrijeme izaziva zabrinutost, posebice zbog uporne modrice na ruci i otečenih gležnjeva. Od kada je početkom godine, s 79 godina, ponovno preuzeo dužnost, njegovo zdravlje sve se češće dovodi u pitanje.

Njegova višednevna odsutnost i šutnja Bijele kuće potaknuli su brojne špekulacije i teorije zavjere na društvenim mrežama, prenosi Express.

Trump, koji iza sebe ima 34 presude, postao je najstariji predsjednik na inauguraciji u povijesti SAD-a. Glasnogovornica Karoline Leavitt potvrdila je da mu je u srpnju dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, stanje koje otežava cirkulaciju u nogama, ali uglavnom ne predstavlja životnu opasnost.

Donald Trump
CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Osim toga, tamna modrica na njegovoj desnoj ruci dodatno je pobudila sumnje u javnosti. Trump, poznat po dugim konferencijama i sukobima s medijima, ovoga je puta iznenadio kada je bez objašnjenja nestao na nekoliko dana.

U nedjelju je na mreži Truth Social objavio fotografiju s golf terena u društvu bivšeg trenera američkog nogometa Jona Grudena, uz komentar: "Sjajno igrati golf s Jonom Grudenom – sjajan tip i pravi karakter!“ No, ubrzo se pojavila sumnja da je riječ o starijoj fotografiji, budući da je Gruden identičnu objavio još tjedan dana ranije.

Jedan korisnik društvenih mreža komentirao je: "Ako želiš opovrgnuti glasine o ozbiljnom zdravstvenom problemu i dokazati da si dobro, bilo bi korisno objaviti fotografiju koja nije od 23. kolovoza."

U međuvremenu je i potpredsjednik JD Vance dao pomalo neobičnu izjavu, rekavši kako je spreman preuzeti predsjedničku dužnost "ako bi došlo do strašne tragedije". Premda je pohvalio Trumpovu "nevjerojatnu energiju i zdravlje", naglasio je kako je spreman uskočiti ako bi to bilo potrebno.

Donald Trump

