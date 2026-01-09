Odgađa se summit G7 zbog MMA borbi na Trumpov rođendan

Ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona poručio je da je novi raspored „rezultat naših konzultacija s partnerima iz G7”.
Francuska će odgoditi ovogodišnji summit Skupine sedam (G7) kako bi izbjegla sukob s mješovitim borilačkim događajem planiranim u Bijeloj kući 14. lipnja, rekli su za POLITICO dva dužnosnika izravno upoznata s planiranjem G7.
Pariz je prethodno najavio da će se ovogodišnje okupljanje čelnika G7 održati od 14. — što je u SAD-u Dan zastave i 80. rođendan predsjednika Donalda Trumpa — do 16. lipnja u Évian-les-Bainsu, na obalama Ženevskog jezera.
No Trump je u listopadu najavio da će Bijela kuća 14. lipnja ugostiti „veliku UFC borbu”. Izvršni direktor Ultimate Fighting Championshipa Dana White rekao je u četvrtak za CBS News da su logistički detalji događaja finalizirani. White je rekao da će događaj okupiti do 5.000 ljudi na južnom travnjaku Bijele kuće.
Summit G7 sada će se održati od 15. do 17. lipnja.
Ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona odbio je potvrditi je li promjena, koja je sada službeno objavljena na internetskoj stranici G7, izravno povezana s UFC događajem te je poručio da je novi raspored „rezultat naših konzultacija s partnerima iz G7”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
