“Hoće li današnje generacije otići u mirovinu? Čini se da je neće dočekati, a razlog je pretužan”

Kolumna u New York Timesu od prošle godine, autora Kena Sterna, osnivača “Longevity Projecta”, tvrdi da 65 godina nije “starost” jer se dob ne mjeri godinama nego sposobnošću bavljenja sportom. “Imam 62, aktivan sam, zdrav i još uvijek radim”, hvali se Stern. “Ali posljednjih tjedana posramili su me ljudi u sedamdesetima na pickleballu i u teretani, a posjetio sam i 70-godišnjakinju kojoj je tijelo toliko otkazalo da joj je i tuširanje preteško.” Biti posramljen na pickleball terenu mora biti najniže poniženje koje netko bogat može zamisliti. Kako mogu biti star ako još mogu igrati sport? Je li to kriterij za mirovinu? Ako možeš udarati šuplju lopticu plastičnim reketom? Ako je tako, možda je vrijeme da se i ja umirovim.