Izrael "probno" otvorio prijelaz Rafah

Izrael je zauzeo granični prijelaz u svibnju 2024., otprilike devet mjeseci nakon početka rata u Gazi, a ranije ovog tjedna je najavio da će južni prijelaz u Gazi biti ponovno otvoren za “ograničeno kretanje ljudi” od nedjelje, nakon što je palestinska ekstremistička skupina Hamas predala posmrtne ostatke posljednjeg izraelskog taoca zatočenog u Gazi.