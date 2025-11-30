Oglas

POJAS GAZE

Izraelska vojska ubila "četiri terorista" koji su izišli iz tunela

author
Hina
|
30. stu. 2025. 15:38
Gaza
AFP / JACK GUEZ

Četiri Palestinca ubijena su u noćnom sukobu u blizini Rafaha na jugu Pojasa Gaze, izvijestila je u nedjelju izraelska vojska, nazivajući ih "teroristima".

Oglas

Izraelske snage su "eliminirale četiri terorista koji su izašli iz podzemne infrastrukture", navodi se u izvješću.

Ubijeni su u operaciji koordiniranoj s izraelskim zračnim snagama, navodi se.

Izraelski mediji izvijestili su da su deseci naoružanih pripadnika Hamasa zarobljeni u tunelu u području koje kontrolira Izrael prema trenutnom primirju.

Razgovori o tome da se borcima Hamasa dopusti slobodan prolaz bili su bezuspješni, navodi se u izvješćima.

Izraelska vojska rekla je da će "nastaviti djelovati kako bi uklonila svaku neposrednu prijetnju".

Primirje u ratu u Pojasu Gaze stupilo je na snagu 10. listopada ove godine.

Od tada je u regiji ubijeno više od 350 Palestinaca, prema zdravstvenim vlastima pod kontrolom Hamasa.

Ubijeno je i nekoliko izraelskih vojnika.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
gaza hamas izrael palestina pojas gaze

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ