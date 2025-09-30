Novi plan predsjednika Vijeća
Kako će EU zaobići mađarski veto na Ukrajinu?
Prema novom planu koji je predložio predsjednik Europskog vijeća António Costa, otvaranje pregovaračkih klastera odlučivalo bi se kvalificiranom većinom, a ne jednoglasno svih 27 država članica.
Europska unija razmatra nove planove za prilagodbu pravila proširenja u novom pokušaju da zaobiđe ustrajni mađarski veto na članstvo Ukrajine, piše EuroNews.
Kako stvari stoje, svaka faza procesa pristupanja podliježe jednoglasnosti, pa bilo koja država članica može u bilo kojem trenutku zaustaviti napredak vetom.
Mađarska više od godinu dana sprječava Ukrajinu da otvori prvi klaster pregovora, tzv. "fundamentals", koji obuhvaća ključne teme poput demokracije, ljudskih prava, sigurnosti, pravosudnog sustava i javne nabave.
Budimpešta je navodila razne razloge za opravdanje veta, uključujući nastavak ruskog rata, zabrinutosti oko energetske sigurnosti i poljoprivrede te položaj mađarske manjine u Ukrajini. Ranije ove godine premijer Viktor Orbán pokrenuo je nacionalno savjetovanje među građanima o tom pitanju.
No, u Bruxellesu frustracija iz tjedna u tjedan raste
Predsjednik Europskog vijeća António Costa "ispituje teren" za izmjenu pregovaračkog okvira s Ukrajinom kako bi se omogućilo da se o otvaranju klastera odlučuje kvalificiranom većinom, rekao je u ponedjeljak visoki dužnosnik EU-a upoznat s njegovim razmišljanjem.
To bi u praksi značilo da mađarski veto više ne bi bio dovoljan da paralizira napredak. Zatvaranje klastera i dalje bi ostalo pod pravilom jednoglasnosti.
Costa je odlučio iznijeti prijedlog nakon višetjedne turneje po svim državama članicama, tijekom koje se sastao i s Orbánom.
Ako bude dovoljno političke potpore, prijedlog bi se mogao naći na stolu već u srijedu na neformalnom sastanku čelnika EU-a u Kopenhagenu.
"Da smatra kako za to nema nikakvih izgleda, ne bi to ni predlagao", objasnio je visoki dužnosnik. "Za sada, s obzirom na kontakte koje je imao, nije stekao dojam da je to potpuno nemoguće."
Za Kijev bi to predstavljalo teško izborenu diplomatsku pobjedu
Costin plan imao bi ne jednog, nego dva korisnika: omogućio bi napredak i Ukrajini i Moldaviji, čiji su zahtjevi neformalno povezani.
Za Kijev bi to predstavljalo teško izborenu diplomatsku pobjedu usred tekućih konzultacija o sigurnosnim jamstvima. Za Kišinjev bi to učvrstilo europski put nakon nedavnih parlamentarnih izbora koje su pratile snažne pokušaje Moskve da utječe na birače.
Ipak, na putu stoji jedna ključna prepreka: za izmjenu pregovaračkog okvira s Ukrajinom bila bi potrebna jednoglasna suglasnost.
"Još nije jasno hoće li ova ideja dobiti jednoglasnu potporu i ti će se kontakti nastaviti", rekao je visoki dužnosnik, priznavši da je riječ o "teškom" pitanju.
"Jedno je sigurno: do danas nijedan čelnik nije odgovorio potpuno negativno na tu ideju.“
Popušta li se mađarskoj opstrukciji?
Europska komisija, koja nadzire napredak svake kandidatkinje za članstvo u Uniji, poručila je da se mogućnost prelaska na kvalificiranu većinu za otvaranje klastera može "istražiti", ali nije izravno podržala Costin plan.
"Kada je neka zemlja blokirana bez objektivnih razloga unatoč ispunjenim kriterijima, na kocki je vjerodostojnost cijelog procesa proširenja“, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik Komisije upitan o mogućoj promjeni.
"Naše je stajalište da bismo trebali otvoriti prvi klaster za Ukrajinu i Moldaviju. One su odradile svoj posao i ispunile svoje kriterije.“
Zastoj koji je izazvao mađarski veto potaknuo je nagađanja o mogućem razvezivanju pristupnih procesa Ukrajine i Moldavije. No ranije ovog mjeseca, na sastanku ministara za europske poslove, pokazalo se da za takav potez nema mnogo volje, jer se strahuje da bi to značilo faktičko popuštanje mađarskoj opstrukciji.
