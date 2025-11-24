Ministar financija otkrio iznos ogromnog financijskog troška američke savezne vlade

Blokada savezne vlada koja se protegnula na 43 dana zadala je trajni udarac američkom gospodarstvu u iznosu od 11 milijardi dolara, izjavio je ministar financija Scott Bessent, iskazavši ipak optimizam za iduću godini s obzirom da se smanjuju kamatne stope i porezi.
Dijelovi američkog gospodarstva osjetljivi na kamatne stope, uključujući stanovanje, bili su u recesiji, rekao je Scott Bessent u nedjelju u emisiji NBC-ja "Meet the Press".
No, gospodarstvo u cjelini ne prijeti pad aktivnosti, dodao je ministar. Za inflaciju je pak po njegovim riječima kriv uslužni sektor, a ne carine koje je uveo predsjednik Donald Trump.
Inflaciju će zakočiti niže cijene energije, prognozira američki ministar financija.
"Vrlo sam optimističan kada je u pitanju 2026. godina. Sazdali smo temelje za vrlo snažno gospodarstvo čiji rast neće raspirivati inflaciju", rekao je Bessent.
Cijene energije pale su u listopadu, a prodaja kuća je porasla, naveo je ministar, dodajući da kabinet nastavlja s radom na obuzdavanju inflacije koja sada iznosi tri posto godišnje.
U rujnu energija je na mjesečnoj razini poskupjela za 1,5 posto, dvostruko snažnije nego na kraju ljeta. Na godišnjoj razini cijene su joj bile porasle za 2,8 posto, nakon gotovo stagnacije u prethodnom mjesecu. Benzin je bio za 0,5 posto jeftiniji nego prije godinu dana. Još u kolovozu cijene su mu bile niže za 6,6 posto.
Ministarstvo rada objavit će izračune za listopad s dva mjeseca zakašnjenja, zajedno s procjenom za studeni, budući da zbog blokade nije prikupilo potrebne podatke.
Promjene zakona koje ograničavaju poreze na prekovremeni rad, smanjuju poreze na napojnice i na socijalno osiguranje za određene skupine građana i priznaju auto kredite kao poreznu olakšicu podići će realni dohodak zaposlenih Amerikanaca i ublažiti više troškove, objašnjava Bessent.
Porezni obveznici mogu u prvom tromjesečju 2026. godine očekivati povrat značajnih iznosa saveznog poreza s obzirom na promjene poreznih stopa, dodao je.
Trumpov kabinet planira ovaj tjedan objaviti i mjere koje bi trebale smanjiti troškove zdravstvene zaštite, rekao je Bessent, nadovezavši se na slične prošlotjedne izjave visokog dužnosnika Bijele kuće. Nije naveo pojedinosti.
Gospodarski rast potaknut će i niz trgovinskih sporazuma, dodao je ministar, predviđajući otvaranje novih tvornica.
