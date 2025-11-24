Ministar financija otkrio iznos ogromnog financijskog troška američke savezne vlade

U rujnu energija je na mjesečnoj razini poskupjela za 1,5 posto, dvostruko snažnije nego na kraju ljeta. Na godišnjoj razini cijene su joj bile porasle za 2,8 posto, nakon gotovo stagnacije u prethodnom mjesecu. Benzin je bio za 0,5 posto jeftiniji nego prije godinu dana. Još u kolovozu cijene su mu bile niže za 6,6 posto.