Irski premijer Micheál Martin neugodno je šutio tijekom zajedničke konferencije za novinare s predsjednikom Donaldom Trumpom u utorak, nakon što je Trump pogrešno irsku predsjednicu Catherine Connolly nazvao muškarcem.
Dok su Donald Trump i Micheál Martin odgovarali na pitanja novinara u Bijeloj kući, jedan je novinar primijetio: „Irska predsjednica rekla je da je vaš rat protiv Irana nezakonit, da predstavlja napad na međunarodno pravo.“
„Tko je to rekao?“, upitao je Trump.
„Irska predsjednica“, odgovorio je novinar, kako prenosi Yahoo.
Trump je potom izjavio: „Gledajte, on ima sreće što ja postojim. To je sve što mogu reći, jer ako ćete dopustiti zemljama koje su bolesne i poremećene – a jesu poremećene – da imaju nuklearno oružje – cijeli svijet bi trebao biti vrlo zahvalan, a ja sam razočaran NATO-om. Jako razočaran. Razočaran sam i s nekoliko drugih zemalja, ali trebali bi biti vrlo zahvalni što ova skupina ljudi razmišlja kao mi.“
Q: The Irish president has said your war against Iran is illegal and an attack on international law— Aaron Rupar (@atrupar) March 17, 2026
TRUMP: Who said that?
Q: The Irish president
TRUMP: Look, he's lucky I exist. That's all I can say. pic.twitter.com/sb47hYgceN
Martin je neugodno šutio dok je Trump pogrešno naveo spol Catherine Connolly.
Connolly je ranije ovog mjeseca osudila rat protiv Irana, nazvavši ga kršenjem međunarodnog prava.
„Kršenja međunarodnog prava kojima svjedočimo su šokantna i paralizirajuća, ali si ne možemo dopustiti nečinjenje“, rekla je. „Ono čemu smo svjedočili posljednjih dana na Bliskom istoku i šire nisu politički sporovi. To su namjerni napadi na međunarodno pravo, zakone koji su osamdeset godina bili temelj globalnog mira.“
Connolly je zaključila: „Moramo ih tako i nazvati, bez eufemizama i bez oklijevanja.“
