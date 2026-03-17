Catherine Connolly

VIDEO / Neugodna tišina u Ovalnom uredu: Trump irsku predsjednicu oslovio s "on"

17. ožu. 2026. 19:59
Ireland's new President Catherine Connolly takes part in an inspection of an Honour Guard following her inauguration ceremony, at Dublin Castle in Dublin on November 11, 2025.
Paul Faith / POOL / AFP

Irski premijer Micheál Martin neugodno je šutio tijekom zajedničke konferencije za novinare s predsjednikom Donaldom Trumpom u utorak, nakon što je Trump pogrešno irsku predsjednicu Catherine Connolly nazvao muškarcem.

Dok su Donald Trump i Micheál Martin odgovarali na pitanja novinara u Bijeloj kući, jedan je novinar primijetio: „Irska predsjednica rekla je da je vaš rat protiv Irana nezakonit, da predstavlja napad na međunarodno pravo.“

„Tko je to rekao?“, upitao je Trump.

„Irska predsjednica“, odgovorio je novinar, kako prenosi Yahoo.

Trump je potom izjavio: „Gledajte, on ima sreće što ja postojim. To je sve što mogu reći, jer ako ćete dopustiti zemljama koje su bolesne i poremećene – a jesu poremećene – da imaju nuklearno oružje – cijeli svijet bi trebao biti vrlo zahvalan, a ja sam razočaran NATO-om. Jako razočaran. Razočaran sam i s nekoliko drugih zemalja, ali trebali bi biti vrlo zahvalni što ova skupina ljudi razmišlja kao mi.“

Martin je neugodno šutio dok je Trump pogrešno naveo spol Catherine Connolly.

Connolly je ranije ovog mjeseca osudila rat protiv Irana, nazvavši ga kršenjem međunarodnog prava.

„Kršenja međunarodnog prava kojima svjedočimo su šokantna i paralizirajuća, ali si ne možemo dopustiti nečinjenje“, rekla je. „Ono čemu smo svjedočili posljednjih dana na Bliskom istoku i šire nisu politički sporovi. To su namjerni napadi na međunarodno pravo, zakone koji su osamdeset godina bili temelj globalnog mira.“

Connolly je zaključila: „Moramo ih tako i nazvati, bez eufemizama i bez oklijevanja.“

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

