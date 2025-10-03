Nizozemski Vrhovni sud: Vlada mora preispitati dozvolu za izvoz dijelova F-35 Izraelu

U svojoj presudi Vrhovni sud je zaključio da je žalbeni sud u Haagu prekoračio svoje ovlasti kada je u veljači 2024. zabranio prijenos dijelova F-35 u Izrael, pozivajući se na zabrinutost da bi se mogli koristiti u kršenju međunarodnog prava. Nakon te odluke vlada je suspendirala izvoz.