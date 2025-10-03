Nizozemski Vrhovni sud: Vlada mora preispitati dozvolu za izvoz dijelova F-35 Izraelu

Najviši sud u Nizozemskoj u petak je naložio nizozemskoj vladi da ponovno razmotri trenutačno suspendiranu dozvolu za izvoz dijelova za borbene zrakoplove F-35 u Izrael, zbog zabrinutosti da bi se oni mogli koristiti u kršenju međunarodnog prava.
Vrhovni sud je rekao da zabrana izvoza ostaje na snazi dok vlada ne preispita licencu. Potpredsjednik suda Martijn Polak izjavio je da vlada sada ima šest tjedana da ponovno procijeni dozvolu, piše Associated Press.
U svojoj presudi Vrhovni sud je zaključio da je žalbeni sud u Haagu prekoračio svoje ovlasti kada je u veljači 2024. zabranio prijenos dijelova F-35 u Izrael, pozivajući se na zabrinutost da bi se mogli koristiti u kršenju međunarodnog prava. Nakon te odluke vlada je suspendirala izvoz.
Ministar vanjskih poslova David van Weel pozdravio je presudu i rekao da će donijeti odluku u roku od šest tjedana, ali je naglasio da je malo vjerojatno da će se izvoz nastaviti "s obzirom na trenutačnu situaciju" u Gazi.
Izrael nastavlja svoju razornu ofenzivu
Presuda dolazi u trenutku kada Izrael nastavlja svoju razornu ofenzivu protiv Hamasa u Gazi i u vrijeme političke nestabilnosti u Nizozemskoj, gdje su nacionalni izbori zakazani za 29. listopada, a aktualna vlada djeluje u tehničkom mandatu.
Slučaj su krajem 2023. pokrenule tri nizozemske udruge za ljudska prava koje su tvrdile da Nizozemska postaje suučesnik u mogućim ratnim zločinima koje Izrael čini u ratu s Hamasom ako dopušta transfer dijelova F-35. Izrael odbacuje tvrdnje o ratnim zločinima.
Nizozemska domaćin jednog od tri regionalna skladišta dijelova za F-35
Okružni sud u Haagu prvotno je odbio zabranu, no u veljači 2024. žalbeni sud je naredio nizozemskoj vladi da obustavi isporuke dijelova F-35 Izraelu, navodeći jasan rizik od kršenja međunarodnog prava. Vlada se žalila Vrhovnom sudu, tvrdeći da je vanjska politika u nadležnosti vlade, a ne sudova.
“Žalbeni sud nije bio ovlašten sam procijeniti postoji li jasan rizik od ozbiljnih kršenja međunarodnog humanitarnog prava”, stoji u pisanom sažetku presude Vrhovnog suda. Dodaje se kako "ministar mora ponovno procijeniti licencu na temelju tog kriterija.”
Nizozemska je domaćin jednog od tri regionalna skladišta dijelova za F-35 u vlasništvu SAD-a. Vladini odvjetnici tvrde da bi zabrana isporuka iz Nizozemske zapravo bila beznačajna jer bi SAD ionako isporučio dijelove.
