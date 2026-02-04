Poljak Rusima nudio pomoć u planiranju atentata na Zelenskog - osuđen je

Poljski sud osudio je muškarca na više od tri godine zatvora nakon što je utvrđeno da je ponudio špijunirati za Rusiju i prosljeđivati osjetljive sigurnosne informacije za koje dužnosnici tvrde da su se mogle iskoristiti u mogućoj zavjeri za atentat na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prenosi Kyiv Post.