Poljak Rusima nudio pomoć u planiranju atentata na Zelenskog - osuđen je

Pedesetogodišnji muškarac, identificiran kao Paweł K., navodno je „izrazio spremnost“ na suradnju s ruskim vojnim obavještajnim strukturama i provođenje špijunskih zadataka u korist Moskve.
Poljski sud osudio je muškarca na više od tri godine zatvora nakon što je utvrđeno da je ponudio špijunirati za Rusiju i prosljeđivati osjetljive sigurnosne informacije za koje dužnosnici tvrde da su se mogle iskoristiti u mogućoj zavjeri za atentat na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prenosi Kyiv Post.
Pedesetogodišnji muškarac, koji je prema poljskim zakonima o zaštiti privatnosti identificiran kao Paweł K., osuđen je na tri godine i šest mjeseci zatvora presudom okružnog suda u jugoistočnom gradu Zamośću, potvrdili su u utorak poljski sigurnosni dužnosnici.
Prema riječima Jaceka Dobrzyńskog, glasnogovornika ministra zaduženog za koordinaciju poljskih sigurnosnih i obavještajnih službi, Paweł K. je „izrazio spremnost“ na suradnju s ruskim vojnim obavještajnim strukturama i izvršavanje špijunskih zadataka u korist Moskve.
Među tim zadacima, rekao je Dobrzyński, bilo je prikupljanje i prosljeđivanje informacija vezanih uz zračnu luku Rzeszów–Jasionka, ključno logističko središte za zapadnu vojnu pomoć Ukrajini.
„Otkrivanje tih informacija moglo je predstavljati pomoć u planiranju atentata na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog“, napisao je Dobrzyński u objavi na društvenim mrežama.
Zračna luka, smještena oko 75 kilometara od poljsko-ukrajinske granice, ima središnju ulogu u opskrbi Ukrajine od početka ruske invazije punog razmjera, a Zelenski ju je ranije koristio tijekom službenih posjeta.
Poljska domaća protuobavještajna agencija ABW, koja je vodila istragu, priopćila je da je presuda donesena 29. siječnja. Agencija je dodala da su se aktivnosti Pawła K. odvijale između prosinca 2022. i veljače 2023.
Istražitelji su također utvrdili da je muškarac izrazio spremnost pridružiti se Wagner grupi, ozloglašenoj ruskoj paravojnoj organizaciji, kao i vojnoj jedinici povezanoj s ruskom vanjskom obavještajnom službom, naveo je Dobrzyński.
Prema navodima ABW-a, Paweł K. je u vrijeme počinjenja kaznenih djela živio u jugoistočnom poljskom gradu Hrubieszówu.
Poljska, ključna saveznica u NATO-u i jedan od najčvršćih podupiratelja Ukrajine, više je puta upozoravala na pojačane aktivnosti ruskih obavještajnih službi na svom teritoriju od početka rata.
