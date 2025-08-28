Poljski predsjednik blokira socijalnu pomoć za Ukrajince

"(Dječji doplatak) 800Plus trebao bi biti dostupan samo onim Ukrajincima koji rade u Poljskoj", rekao je Nawrocki novinarima u Varšavi. Ukrajinci ionako, rekao je, imaju povlašteni tretman u zdravstvu, bez obzira rade li i plaćaju li doprinose za zdravstveno osiguranje. "Poljski građani se u vlastitoj zemlji tretiraju lošije nego naši gosti iz Ukrajine. Ne slažem se s tim", naglasio je šef države, ponavljajući svoj slogan iz izborne kampanje: "Poljska prvo, Poljaci prvo."