Poljski predsjednik blokira socijalnu pomoć za Ukrajince

Poljski desno konzervativni šef države Karol Nawrocki svojim je vetom blokirao produženje pomoći za izbjeglice iz Ukrajine. Vlada sada traži rješenje za stotine tisuća ljudi.
Trenutak objave šokantne vijesti vjerojatno nije bio slučajan: u ponedjeljak (25.8.), dan nakon obilježavanja Dana neovisnosti Ukrajine, poljski predsjednik Karol Nawrocki objavio je da je podnio prigovor na vladin zakon o pomoći Ukrajini. Njime se ukrajinskim izbjeglicama u Poljskoj trebala jamčiti financijska podrška poput dječjeg doplatka i socijalne pomoći do ožujka 2026. Sadašnje pravilo istječe krajem rujna, piše DW.
"(Dječji doplatak) 800Plus trebao bi biti dostupan samo onim Ukrajincima koji rade u Poljskoj", rekao je Nawrocki novinarima u Varšavi. Ukrajinci ionako, rekao je, imaju povlašteni tretman u zdravstvu, bez obzira rade li i plaćaju li doprinose za zdravstveno osiguranje. "Poljski građani se u vlastitoj zemlji tretiraju lošije nego naši gosti iz Ukrajine. Ne slažem se s tim", naglasio je šef države, ponavljajući svoj slogan iz izborne kampanje: "Poljska prvo, Poljaci prvo."
Od početka ruske invazije na Ukrajinuu veljači 2022. oko milijun Ukrajinaca pobjeglo je u susjednu Poljsku, većinom žene i djeca. Predsjednikov veto doveo je vladu Donalda Tuska u težak položaj. Sada mora pronaći rješenje, inače će izbjeglice uskoro ostati bez prava.
Nawrocki: raspoloženje se promijenilo
Financijska situacija, kao i političko i društveno raspoloženje u Poljskoj, temeljito su se promijenili u posljednje tri i pol godine, smatra Nawrocki. To, rekao je, zahtijeva reviziju prethodnih politika. No šef države je uvjeravao da podrška Ukrajini u sukobu s Rusijom ostaje "strateški i geopolitički cilj" Poljske.
Najavio je vlastiti zakon kojim bi se reformirale socijalne naknade i zdravstvo. Također će biti pooštreni uvjeti za stjecanje poljskog državljanstva i biti povećane kazne za ilegalne prelaske granice.
"Nawrocki je pokazao svoje protuukrajinsko lice", komentirale su dnevne novine Gazeta Wyborcza u utorak (26.8.).
Obilježavanje masakra u Voliniji
Doktor povijesti Nawrocki također je predložio izjednačavanje simbola Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) oko Stepana Bandere i njezinog vojnog krila, Ukrajinske ustaničke vojske (UPA), sa simbolima nacista i komunista, te njihovu zabranu.
UPA je 1943. godine pokrenula brutalni rat protiv poljskog stanovništva u Voliniji, regiji koja je pripadala Poljskoj prije Drugog svjetskog rata, a koju je Njemačka okupirala nakon njemačkog napada na Sovjetski Savez 1941., kako bi etnički očistila to područje. Broj poljskih žrtava procjenjuje se na otprilike 100.000. U Ukrajini se Bandera poštuje kao heroj otpora protiv sovjetizacije Ukrajine; u Poljskoj se smatra odgovornim za genocid nad Poljacima.
Nema Starlink interneta u Ukrajini?
Potpredsjednik vlade i ministar digitalizacije Krzysztof Gawkowski upozorio je da predsjednikov veto također ugrožava financiranje internetske veze za Ukrajinu. Poljska godišnje osigurava Ukrajini 43 milijuna eura za pružanje komunikacijske usluge Starlink Elona Muska. Produženje zakona do sljedeće godine osiguralo bi nastavak ovog financiranja. Svojom odlukom šef države je preuzeo rizik "de facto gašenja interneta" u Ukrajini - u školama, bolnicama, pa i u poreznoj upravi, rekao je potpredsjednik vlade. On je također na X-u napisao da ne može zamisliti bolji dar za Putinovu vojsku od gašenja interneta u Ukrajini.
"Karol Nawrocki je preokrenuo cijeli sustav (pomoći Ukrajincima). To bi moglo imati razorne posljedice za tržište rada, za tisuće poljskih tvrtki, kao i za odnose s našim susjedima. Mogli bismo izgubiti stotine tisuća zaposlenika", komentirao je Boguslaw Chrabota u dnevnim novinama Rzeczpospolita.
Ukrajinci doprinose gospodarskom uspjehu
Izvješće državne BGK banke pokazuje da izdvajanja za dječji doplatak za ukrajinske obitelji iznose 2,8 milijardi zlota (otprilike 600 milijuna eura), dok porezi i doprinosi za socijalno osiguranje koje plaćaju Ukrajinci iznose 15,1 milijardu zlota (otprilike 3,5 milijardi eura). Zahvaljujući Ukrajincima, poljski bruto domaći proizvod (BDP) raste za 0,5 do 2,4 posto godišnje.
Unatoč gospodarskoj koristi, raspoloženje prema ukrajinskim izbjeglicama se tri i pol godine nakon ruskog napada promijenilo. Prema studiji Centra Mieroszewski s kraja 2024., 51 posto ispitanika smatra da su socijalne naknade za Ukrajince previsoke, dok samo pet posto smatra da su preniske. Istraživačka grupa Sveučilišta u Varšavi izvijestila je u veljači da 96 posto ispitanika želi smanjenje financijske pomoći za izbjeglice.
Nawrocki je preuzeo dužnost 6. kolovoza. Predsjednički ured, u kojem dominiraju političari iz desno-konzervativne oporbene stranke Pravo i pravda (PiS), on pretvara u alternativni centar moći. Njegov je cilj što više oslabiti Tuskovu vladu kako bi se PiS-u omogućio povratak na vlast 2027., vjerojatno s krajnje desnom i libertarijanskom Konfederacijom.
Sastanak Europljana s Trumpom bez Poljske
Žestoki spor između vlade i predsjednika države sada se proširio i na vanjsku politiku, u kojoj poljski šef države igra pravno utemeljenu ulogu. Prije sastanka europskih šefova država i vlada, visokih predstavnika EU-a i predsjednika Volodimira Zelenskog s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 18. kolovoza, Nawrockijev tim intervenirao je kod američke vlade. Inzistirali su da šef države, a ne premijer Tusk, prisustvuje sastanku u Bijeloj kući. Zbog spora oko nadležnosti na kraju nijedan poljski predstavnik nije bio na sastanku.
Nawrocki sada planira nadoknaditi posjet Washingtonu 3. rujna. Njegov prvi inozemni posjet bit će, naravno, njegovom velikom uzoru: Donaldu Trumpu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare