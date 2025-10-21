Preminuo poznati šahovski velemajstor Daniel Naroditsky (29)

Daniel Naroditsky, američki šahovski velemajstor koji je stekao golemu internetsku publiku zahvaljujući svojim prijenosima partija uživo i pristupačnim lekcijama, preminuo je u dobi od 29 godina.
Šahovski centar Charlotte (Charlotte Chess Center) u Sjevernoj Karolini, gdje je Daniel Naroditsky radio kao glavni trener, objavio je vijest o njegovoj smrti u priopćenju na društvenim mrežama u ponedjeljak. Uzrok smrti nije naveden, niti je poznato gdje je preminuo, prenosi CNN.
„S velikom tugom dijelimo vijest o iznenadnoj smrti Daniela Naroditskog. Daniel je bio talentiran šahist, komentator i pedagog te cijenjeni član šahovske zajednice.
Bio je i voljeni sin, brat i odani prijatelj mnogima,“ stoji u izjavi obitelji koju je objavio Šahovski centar Charlotte.
Rođen i odrastao u području zaljeva San Francisca, Naroditsky je počeo učiti šah sa šest godina, započevši put koji će ga dovesti do zvanja velemajstora – najvišeg naslova koji dodjeljuje Međunarodna šahovska federacija (FIDE) – još prije završetka srednje škole.
Njegov se talent rano pokazao: dvaput je osvojio nacionalno prvenstvo po razredima, a već u petom razredu postao je najmlađi pobjednik Kalifornijskog prvenstva K-12. Iste godine, u studenom 2007., osvojio je naslov svjetskog prvaka do 12 godina, čime je stekao međunarodnu slavu kao jedan od najperspektivnijih mladih američkih šahista.
The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL— Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025
Nakon godinu dana posvećenih isključivo šahu, upisao je Sveučilište Stanford, gdje je 2019. diplomirao povijest.
Osim iznimnog igračkog dara, Naroditsky je imao i dar za poučavanje. Prvi od svoja dva šahovska priručnika objavio je sa samo 14 godina, a kasnije je postao stalni suradnik časopisa Chess Life i drugih šahovskih publikacija. The New York Times ga je 2022. angažirao kao kolumnista za šah.
Na internetu je stekao veliku popularnost – gotovo pola milijuna pretplatnika na YouTubeu i 340 tisuća pratitelja na Twitchu. Njegovi su prijenosi i objašnjenja poteza učinili šah razumljivim i privlačnim široj publici.
„Uključite se u moj stream za dobar šah, dobru glazbu i nevjerojatnu zajednicu!“ napisao je u svom profilu na Twitchu.
Međunarodna šahovska federacija (FIDE) izrazila je žaljenje zbog njegove smrti, opisujući Naroditskog kao „talentiranog šahista, komentatora i pedagoga“.
Američko šahovsko prvenstvo 2025., koje se trenutačno održava u St. Louisu, otvoreno je minutom šutnje u njegovu čast, izvijestio je portal Chess.com. Šahovski klub Saint Louis nazvao je Naroditskog „voljenim stubom šahovske zajednice“ čija je „strast prema igri i posvećenost poučavanju inspirirala bezbroj igrača diljem svijeta“.
Njegova obitelj zamolila je za privatnost u ovom teškom trenutku.
„Prisjetimo se Daniela po njegovoj strasti prema šahu te po radosti i nadahnuću koje je svakoga dana donosio svima nama,“ poručila je obitelj u izjavi.
