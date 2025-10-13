Oglas

Hamas pušta taoce

Srpski državljanin na slobodi, ima teške ozljede: "Dobrodošao kući, Alone!"

N1 Info
13. lis. 2025. 09:44
Alon Ohel
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je među sedam talaca koje je pustio Hamas i 24-godišnji Alon Ohel, srpski državljanin otet 7. listopada 2023. s glazbenog festivala Nova.

"Dobrodošao kući, Alon Ohel!

Alon, 24 godine, otet je od strane Hamasa 7. listopada 2023. iz skloništa na glazbenom festivalu Nova.

Alon je pretrpio teške ozljede, uključujući gubitak vida na jednom oku. Njegovo drugo oko također je u opasnosti.

Oslobođeni taoci potvrdili su da je Alon bio zatočen u brutalnim uvjetima, okovan lancima u tunelima i lišen pristojnog medicinskog tretmana.

Alon je nadareni pijanist koji je planirao studirati jazz u Tel Avivu prije otmice.

Tako smo sretni što si kod kuće i veselimo se ponovno te čuti kako sviraš!", napisalo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova na X-u.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

Teme
Alon Ohel Hamas Izrael

