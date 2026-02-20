Takaichi najavila promjenu obrambene strategije: "Politika koja samo štiti ne može pobuditi nadu"

Japanska premijerka Sanae Takaichi upozorila je u petak na sve veći kineski „pritisak“ te najavila promjenu obrambene strategije, ublažavanje ograničenja na izvoz vojne opreme i jačanje ključnih opskrbnih lanaca.
Oglas
U prvom govoru pred parlamentom nakon izborne pobjede, Takaichi je rekla da se Japan suočava s najsloženijim sigurnosnim okružjem od Drugoga svjetskog rata, istaknuvši kineske vojne aktivnosti, sigurnosne veze Pekinga s Moskvom i nuklearne ambicije Sjeverne Koreje.
Dodala je da će vlada ove godine revidirati tri temeljna sigurnosna dokumenta kako bi izradila novu obrambenu strategiju te ubrzati izmjene pravila o izvozu vojne opreme radi jačanja domaće obrambene industrije.
Takaichi je najavila i osnivanje nacionalnog obavještajnog vijeća te mjere za smanjenje ovisnosti o „određenim zemljama“ kroz jačanje opskrbnih lanaca i suradnju sa saveznicima u osiguravanju ključnih sirovina.
Unatoč pacifističkom ustavu, Japan je ubrzao vojno jačanje započeto 2023., s ciljem povećanja obrambene potrošnje na 2 posto BDP-a do kraja ožujka.
Japan nema strane ni domaće obavještajne službe usporedive s američkom CIA-om ili britanskim MI5-om.
Izvan sigurnosnih pitanja, Takaichi je predložila osnivanje japanske inačice američkog Odbora za strana ulaganja (CFIUS) radi nadzora stranih ulaganja u osjetljive sektore te najavila reviziju pravila o kupnji zemljišta od stranaca.
Obećala je smanjiti ovisnost o „određenim zemljama“ jačanjem opskrbnih lanaca i suradnjom sa saveznicima u osiguravanju ključnih sirovina, uključujući rijetke minerale u području oko Minamitorija, udaljenog pacifičkog otoka.
Takaichi je također obećala ubrzati ponovno pokretanje nuklearnih reaktora zaustavljenih nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukušima 2011. godine.
„Zemlja koja se ne usuđuje prihvatiti izazove nema budućnost“, rekla je u završnim riječima. „Politika koja samo štiti ne može pobuditi nadu“.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas