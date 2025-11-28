Jordan Bardella
Ovo je čovjek koji bi mogao postati sljedeći predsjednik Francuske?
Tridesetogodišnji čelnik Nacionalnog okupljanja privlači goleme skupine mladih i bilježi rast u anketama dok rebrandira svoj krajnje desni pokret – unatoč prosvjedima, kontroverzama...
Jordan Bardella doživio je makeover. Kao i mnogi političari nove generacije europske desnice, ima urednu frizuru i odijela oštrog kroja – a sada tome dodajte naočale i laganu bradu, piše Sky News.
Sve je to osmišljeno kako bi se postigla dva cilja: očistiti povijesno toksičan i rasistički brend krajnje desnice te prikriti njegovu mladost. Bardella ima tek 30 godina, malo životnog iskustva izvan politike, ali mogao bi biti sljedeći predsjednik Francuske 2027. ako se novi rezultati anketa održe.
Po prvi put ovog tjedna francuska agencija za ispitivanje javnog mnijenja Odoxa predvidjela je da bi Bardella pobijedio na predsjedničkim izborima bez obzira na protivnika.
Bardella je snažno prisutan na društvenim mrežama – 1,2 milijuna pratitelja na Instagramu i 2,2 milijuna na TikToku. To privlači mlade koji se poistovjećuju s ovim mladim pretendentom.
"Sve što govori je stvarno dobro"
„Imamo dojam da misli na nas, na buduće generacije, i da pokušava poboljšati stvari za nas”, rekla je SkyNewsu jedna djevojka dok je čekala da Bardella stigne na posljednju postaju svoje nacionalne promotivne turneje knjige.
„Stvarno osjećamo da je tu zbog nas.”
„Sve što govori je stvarno dobro”, dodala je njezina prijateljica. „Ima i malo humora.”
Nijedna još nema pravo glasa. Ali imat će ga do sljedećih izbora.
Platforma za predsjedništvo
Bardellina nova knjiga, Što francuski narod želi, njegov je presjek današnje Francuske – ispričan kroz oči 21 „običnog” Francuza, vjerojatno pažljivo odabranih.
Zbirka kratkih priča prikazuje zemlju koja se udaljila od svojega nacionalnog identiteta. To je Bardellina platforma za kampanju za predsjednika 2027.
Histeričan doček Bardelle među mladima
Doček koji je Bardella dobio na promociji knjige u gradu Vesoulu na istoku Francuske, osobito među mladima, bio je histeričan. Više od sat vremena, dok je počela padati kiša, bio je okružen gomilom koja je skandirala njegovo ime i gurala se u njegov vidokrug kako bi uhvatila dragocjeni selfie.
Bardella je polako napredovao, uz osmijeh pozirao za stotine fotografija, dovoljno pronicljiv da zna kako je svaka objavljena na Instagramu ili Facebooku besplatna reklama njegovoj kampanji.
Ali nisu svi fanovi…
Vesoul je za Bardellu prijateljski teren, no Nacionalno okupljanje mnogima je i dalje toksičan brend. Puno Francuza ne želi ga vidjeti u ulozi sljedećeg predsjednika.
Kako je padala noć i Bardella prelazio s jednog štanda na drugi na godišnjem gradskom sajmu, iznenada ga je napao lokalni školarac bacivši na njega brašno.
Bardellu su ugurali u obližnji sjenik i brzo okružili savjetnici i osiguranje.
Napadač, 17-godišnjak, uhićen je i odveden od policije koja je do tada stajala sa strane dok je cijeli cirkus prolazio.
Osiguranje je pokušalo spriječiti Sky News ekipu da snima, bljeskajući lampama prema njihovoj kameri i fizički prijeteći dok su svog čovjeka provodili kroz sada uglavnom prazne tržnice.
„Sljedeći put ću te prebiti”, viknuo je jedan od njih, mašući kišobranom.
Bardellini profili na društvenim mrežama kasnije nisu ni spomenuli incident. Kad ih pratite, nikad ne biste znali da se išta dogodilo.
Ubrzo potom, očišćen i u presvučenoj odjeći, Bardella se opet smiješio i pozirao za još selfija u hotelu u središtu grada.
Je li Francuskoj dosta „stručnjaka”?
Bardella ima malo ili nimalo iskustva izvan politike: pridružio se Nacionalnom okupljanju sa 16 godina i napustio fakultet. Njegova mladost i izostanak druge karijere kritika je koju odbacuje uvježbanim odgovorom u rijetkom intervjuu između potpisivanja.
„To je argument koji često čujem od političkih protivnika, ali samo kad im odgovara”, kaže.
„Kad se gradonačelnik New Yorka izabere s 34, ljevica plješće. Kad Gabriel Attal postane premijer s 33, desnica plješće.
Ne vjerujem da je dob ikakvo jamstvo učinkovitosti. Trideset godina našu su zemlju vodili ljudi za koje su nam govorili da su stručnjaci: ljudi iz elitnih škola, ljudi predstavljeni kao najveći umovi financija. Ne možemo baš reći da su rezultati bili blistavi.”
Detoksikacija brenda
On i stranka pokušali su se distancirati od otvoreno antisemitističkih i rasističkih stavova osnivača Jean-Marie Le Pena.
Le Penova kći Marine i dalje je matrijarh stranke, no ove joj je godine zabranjena kandidatura nakon što je proglašena krivom za pronevjeru sredstava. Žalit će se, ali ako izgubi – Bardella je njezin odabrani nasljednik.
Bardella je prekinuo veze s ekstremističkim AfD-om u Njemačkoj. Ipak, i dalje zastupa stavove o imigraciji koje bi mnogi smatrali ekstremnima, naziva je „velikim izvanrednim stanjem” i obećava ukinuti „droit du sol” – automatsko pravo na francusko državljanstvo rođenjem.
„Sve europske zemlje, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, shvaćaju da imigracija predstavlja prijetnju ključnim ravnotežama društva i europskim društvima u cjelini, jer stvara napetosti, potiče nesigurnost, narušava naš identitet te stavlja ekonomski i socijalni teret na javne financije”, kaže.
Podrška Farageu
Bardella je upitan o mogućnosti da za nekoliko godina on postane predsjednik Francuske, a Nigel Farage premijer Ujedinjenog Kraljevstva – dvije najveće europske sile s krajnje desnim čelnicima.
„Imam veliko poštovanje prema Nigelu Farageu, prema njegovu borbenom duhu”, odgovorio je Bardella.
„Mislim da je iznimno čvrst. Nikad nije posustao u odlučnosti da brani interese britanskog naroda na prvom mjestu i iskreno želim Ujedinjenom Kraljevstvu da postane premijer.
To je osobno mišljenje, ne pokušavam se miješati.”
Bardella nije otišao toliko daleko da predlaže „Frexit”, ali njegovi stavovi o EU-u su jasni, a odnos Pariza i Bruxellesa sigurno bi se promijenio ako uđe u Elizejsku palaču.
„Svaki put kad se Europska unija umiješa u nešto, to se pretvori u katastrofu”, kaže.
