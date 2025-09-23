Zapadne zemlje pozivaju Izrael da otvori medicinski koridor za pacijente iz Gaze

Humanitarne agencije su krajem kolovoza izjavile da je samo mali dio potrebne pomoći, uključujući lijekove, stizao do ljudi u Gazi otkako je Izrael u svibnju ukinuo blokadu pomoći. Svjetska zdravstvena organizacija je u svibnju izjavila da je zdravstveni sustav Gaze na rubu pucanja. Izrael kontrolira sav pristup Gazi i kaže da dopušta dovoljno pomoći u hrani i zaliha u enklavu.