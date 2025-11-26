Nakon potvrđivanja optužnice bivši ministar Dabro očekuje suđenje na osječkom sudu

Osječki Općinski sud potvrdio je optužnicu protiv bivšeg ministra poljoprivrede i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta (DP) Josipa Dabre, kojeg tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta i nezakonito posjedovanja oružja i eksploziva, doznaje se u srijedu na tome sudu koji će o početku suđenja odlučiti naknadno.
Sa suda su izvijestili da je odluka o potvrđivanju optužnice u fazi otpreme strankama, nakon čega će predmet biti dodijeljen u rad raspravnom sucu pa će se tek nakon dodjele predmeta odlučiti kada će biti zakazana glavna rasprava.
S obzirom da je tijekom istrage predmet imao oznaku tajnosti, zbog sumnji u povredu prava djeteta, na sudu pojašnjavaju kako je, što se tiče mogućeg isključenja javnosti sa suđenja, Zakonom o kaznenom postupku propisano da se javnost može isključiti za cijelu raspravu ili njezin dio ukoliko je to potrebno radi zaštite maloljetnih osoba.
Dabro je uhićen 26. veljače 2025., a dan kasnije sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka. Iz pritvora je pušten 3. ožujka, nakon što su ispitani svi svjedoci.
Osječko Općinsko državno odvjetništvo Dabru tereti da je, od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.
Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.
Nakon što je u medijima objavljena snimka snimke na kojoj puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila, protiv njega su pokrenuti izvidi, a Dabro je podnio ostavku na dužnost ministra.
Kasnije se pojavila snimka kako puca u polju iz kalašnjikova, a mediji su tada izvještavali da kako tužiteljstvo također ima snimke Dabre na kojima daje maloljetniku da puca iz strojnice.
