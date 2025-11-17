Država traži ključ za prazne stanove: "Vlasnici će dobiti značajan iznos unaprijed"

"Iz toga proizlazi da imamo više nego dovoljno stanova, te da je veliki dio istih prazan. Jedna od niza mjera kojom se to pokušava riješiti je program priuštivog najma. Ideja je da stanovi koji su prazni više od dvije godine, da ih se da na upravljanje APN-u u periodu od 3-10 godina, za neku naknadu koja je medijalna tržišna cijena", rekao je.