Izmjene prostornog plana: Gradi se nova obilaznica za teretni željeznički promet

Hrvatske željeznice u prvoj fazi planiraju realizaciju zapadnog dijela obilazne pruge od Zaprešića do Horvata što će, u kombinaciji s već izgrađenom teretnom obilaznom prugom u istočnom dijelu grada, omogućiti da se teretni željeznički promet izmjesti iz najužeg gradskog područja. Time će se pravac kroz središte Zagreba koristiti prvenstveno za putnički prijevoz čime će se stvoriti pretpostavke za veće uključivanje željezničkog prometa u gradski i prigradski prijevoz putnika. Planira se i spoj željezničke pruge do Zračne luke Zagreb.