Kreće rekonstrukcija vukovarske škole Dragutina Tadijanovića

Grad Vukovar započinje s rekonstrukcijom i obnovom Osnovne škole Dragutina Tadijanovića s ciljem osiguranja, infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za prelazak na jednosmjenski rad te za provođenje cjelodnevne škole.
Oglas
Rekonstrukcijom i opremanjem škole osigurat će se osam novih učionica s pratećim sadržajima, kao i blagovaonica i kuhinja, čime će se stvoriti kvalitetniji uvjeti za učenike, naveo je gradonačelnik Marijan Pavliček u srijedu nakon potpisivanja ugovora s izvođačem radova, tvrtkom Vodotoranj.
"Projekt je uspješno prijavljen na Nacionalni plan oporavka i otpornosti, čime su osigurana sredstva za realizaciju radova u ukupnoj vrijednosti od 2,5 milijuna eura. Od toga je gotovo 2,2 milijuna eura sufinancirano iz nacionalnih sredstava, dok će preostali iznos biti osiguran iz proračuna Grada Vukovara", kazao je Pavliček.
Rekao je i kako je cilj gradskih vlasti da sve osnovne škole na području grada Vukovara od 2027. godine budu spremne za rad u jednoj smjeni.
"Preostala nam je još Osnovna škola Siniše Glavaševića, za koju je ugovor s Ministarstvom već potpisan te ovih dana očekujemo raspisivanje javne nabave, dok su radovi na proširenju Osnovne škole Mitnica već u tijeku", kazao je.
Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Lidija Miletić očekuje da će rad u jednoj smjeni otvoriti brojne mogućnosti, posebice u području bavljenja sportom za sve učenike, pružanja dodatne potpore u učenju te razvoja svih onih sadržaja koji su učenicima potrebni kako bi postizali bolje rezultate i bili kvalitetno pripremljeni za buduće izazove.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas