Kreće rekonstrukcija vukovarske škole Dragutina Tadijanovića

Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Lidija Miletić očekuje da će rad u jednoj smjeni otvoriti brojne mogućnosti, posebice u području bavljenja sportom za sve učenike, pružanja dodatne potpore u učenju te razvoja svih onih sadržaja koji su učenicima potrebni kako bi postizali bolje rezultate i bili kvalitetno pripremljeni za buduće izazove.