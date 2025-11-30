Ministrica zdravstva najavila velike promjene za liječnike koji rade u javnim i privatnim bolnicama

Polazimo od činjenice da u dvojnom radu radi u prosjeku 20 posto liječnika. Činjenica je da tu ima sigurno pojedinaca koji pošteno i potpuno odrade svoje radne zadatke. Isto tako kao što je činjenica da ima i onih koji imaju manje izvršenje. Izrađeni su vrlo jasni, mjerljivi kriteriji koji će vrijediti jednako za sve liječnike u svim ustanovama, samo još procjenjujemo u kojoj će formi biti primijenjeni. Primjerice, ako u nekoj bolnici pacijenti na određenu pretragu čekaju duže od 150 dana, liječnik iz te bolnice neće moći dobiti suglasnost da tu istu pretragu radi privatno. To je jedna od ključnih promjena. Još uvijek je dilema hoćemo li te kriterije uvesti kroz pravilnik, koji je pravno snažan, ali spor za potencijalne izmjene, ili kroz uputu ravnateljima koja se brže i lakše može prilagođavati, ali nije obvezujuća. Ako sve bude išlo prema planu, primjena kriterija trebala bi početi najkasnije 1. siječnja.