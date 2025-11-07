"Ako imate tako istaknutu poziciju 13 godina, onda je neminovno da ona kao posljedicu vuče i određeni autoritet koji je bolje staviti u službu na način da date savjet ukoliko idući predsjednik to od vas traži, nego da na bilo kakav način netko pomisli da svojim djelovanjem nanosim štetu Mostu. Ne odlazim s pozicije jer me politika više ne interesira ili jer dižem ruke od Mosta, dapače, ovo je samo mogućnost da ljudi koji će sutra ući u Predsjedništvo i u Glavni odbor, te Nikola s njima na čelu, zaista dođu do izražaja", poručuje.