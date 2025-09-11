"Obilne oborine uzrokovale su zamućenje vode izvorišta u funkciji javne vodoopskrbe rijeke i 'riječkog prstena' te se do daljnjeg preporuča prokuhavanje vode za ljudsku potrošnju. Isporučena voda je mikrobiološki ispravna, ali unatoč poduzetim mjerama moguća je njena zamućenost te se iz preventivnih razloga preporučuje vodu prije njezine upotrebe za piće prokuhati sve do obavijesti o normalizaciji stanja u vodoopskrbi", naveli su iz VIK-a.