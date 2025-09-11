Iz riječkog Komunalnog društva Vodovoda i kanalizacije (VIK) u četvrtak su za područje Rijeke i okolice uputili preporuku da se, zbog zamućenja izvorišta, voda za piće prethodno prokuha.
Mjeru prokuhavanja je potrebno provoditi do obavijesti o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.
"Obilne oborine uzrokovale su zamućenje vode izvorišta u funkciji javne vodoopskrbe rijeke i 'riječkog prstena' te se do daljnjeg preporuča prokuhavanje vode za ljudsku potrošnju. Isporučena voda je mikrobiološki ispravna, ali unatoč poduzetim mjerama moguća je njena zamućenost te se iz preventivnih razloga preporučuje vodu prije njezine upotrebe za piće prokuhati sve do obavijesti o normalizaciji stanja u vodoopskrbi", naveli su iz VIK-a.
Ističu da je vodu za piće potrebno je prokuhavati najmanje 3 minute te ju treba čuvati na hladnom mjestu, u istim posudama u kojima je i prokuhana, kako bi se postigao dezinfekcijski učinak.
Voda iz vodoopskrbnog sustava može koristiti za kuhanje, tuširanje i ostale sanitarne potrebe.
Iz VIK-a naglašavaju kako se u koordinaciji sa sanitarnom inspekcijom Državnog inspektorata i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kontinuirano provodi monitoring zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnom sustavu i poduzimaju sve potrebne aktivnosti radi normalizacije stanja u vodoopskrbi.
