Novi slučaj legionele na bazenima Mladost

Ustanova je, kako navode, reagirala odmah po zaprimanju nalaza. “Odmah po zaprimanju nalaza, iako se radi o minimalnom broju kolonija, iz predostrožnosti smo privremeno zatvorili mali bazen te poduzeli sve mjere sukladno Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda”, poručili su.