Novi slučaj legionele na bazenima Mladost

Na malom bazenu u Sportskom parku Mladost u Zagrebu tijekom redovite kontrole kvalitete vode utvrđena je prisutnost bakterije Legionella u vrlo niskoj koncentraciji, zbog čega je bazen preventivno privremeno zatvoren.
U malom bazenu Mladosti otkrivena niska koncentracija legionele
U priopćenju se navodi da je kontrolu provelo Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” te da je nalaz pokazao “prisutnost bakterije Legionella u vrlo niskoj koncentraciji (samo dvije kolonije)”, dok su “sve ostale vrijednosti vode u dozvoljenim granicama”, stoji u priopćenju.
Ustanova je, kako navode, reagirala odmah po zaprimanju nalaza. “Odmah po zaprimanju nalaza, iako se radi o minimalnom broju kolonija, iz predostrožnosti smo privremeno zatvorili mali bazen te poduzeli sve mjere sukladno Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda”, poručili su.
Dodaju da su nakon provedbe propisanih postupaka ponovno uzorkovali vodu i poslali je na analizu. “Mali bazen bit će otvoren čim dobijemo potvrdu da više nema Legionelle, što se očekuje sljedeći tjedan”, navodi se u priopćenju.
Ističu i da se ostali sadržaji na Mladosti nastavljaju normalno koristiti. “Napominjemo da su svi ostali bazeni otvoreni te je voda zdravstveno ispravna, a svi programi se odvijaju po rasporedu”, stoji u priopćenju.
Prije ovog, danas zatvoren i vrtić u Zagrebu
Ovo je drugi zabilježeni slučaj prisutnosti legionele u Zagrebu o kojem se danas izvještava. Ranije danas Index.hr je objavio da je u Dječjem vrtiću Bajka na Selskoj cesti potvrđena legionela te da je objekt privremeno zatvoren, a djeca premještena na drugu lokaciju.
