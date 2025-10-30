U OSNOVNOJ ŠKOLI
Otac dječaka koji je napao vršnjaka u Zagrebu: Ispričavam se, krivo je odreagirao
Nakon šokantnog slučaja vršnjačkog nasilja u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi i istupa majke žrtve, pred kamere je stao i otac jednog od dječaka koji je pretukao svog vršnjaka.
Potvrdio je da su dječaci bili na policiji te da ih čeka ispitivanje na državnom odvjetništvu, a ujedno je ponudio i drugu stranu priče za RTL Danas.
Otac se ispričao
Otac jednog od dječaka koji su počinili nasilje odlučio je javno istupiti, imenom i prezimenom, no zbog zaštite prava djeteta, njegov identitet je zaštićen. Glavni motiv bio mu je, kaže, uputiti javnu ispriku.
"Kao prvo bih se ispričao obitelji dječaka koji je bio žrtva nasilja radi pretrpljenog nasilja kao takvog. Ne želim umanjiti bilo kakvu odgovornost sebe kao roditelja ili djeteta kao takvog, ali to je bilo na razini incidenta naguravanje, šamaranje, što opet naravno nije način i metoda za rješavanje", ispričao je otac dječaka.
Smatra da se podigla prevelika buka i ističe da kao roditelj nastoji sina izvesti na ispravan put. "Dijete je u pubertetu, krivo je izreagirao, njegove emocije su uzburkane, gore i dolje to skače u tim godinama. Cijelu večer smo razgovarali na način kako se treba s problemima nositi", objasnio je.
Pohvala udruge, škola bez komentara
Majka žrtve danas nije htjela pred kamere, a u njezino ime istupila je Helena Ančić, predsjednica udruge Roditelji za djecu. Ona smatra da je istup oca počinitelja prvi korak prema rješavanju problema vršnjačkog nasilja.
"Htjela bih pohvaliti gospodina i zahvaliti ovim putem jer smatram da je javna isprika jako važna svima. Svaka priča ima dvije strane medalje, slažem se i s njim da uvijek svaki slučaj treba zaista duboko pregledati od početka do kraja", istaknula je Ančić.
Za razliku od oca, predstavnici škole u kojoj se sve dogodilo ni danas nisu željeli stati pred kamere.
Institucije se uključile u slučaj
Iz Zavoda za socijalni rad potvrđuju da niti jedan od dječaka, ni žrtva ni počinitelji, kao ni njihove obitelji, dosad nisu bili u tretmanu sustava socijalne skrbi.
"Po prijavi policije, sada se kreće u daljnju procjenu i procjenu potreba svakog pojedinog djeteta i žrtve i počinitelja, razgovor s obiteljima, procjenu rizika, procjenu kapaciteta za promjene. Na temelju toga se određuju daljnji planovi i intervencije i mjere koje treba poduzeti u konkretnoj situaciji", pojasnila je Tatjana Katkić Stanić, v.d. ravnatelja Zavoda za socijalni rad.
Policija zasad ne izlazi sa službenim potvrdama o postupanju, no prema riječima oca, dječaci će prespavati u odgojnom domu dok čekaju saslušanje u državnom odvjetništvu. "Tu je prošao danas različiti šlag ljudi, dva kriminalca. Dječaci od 14 godina tu sjede u neizvjesnosti. Činjenica da će morati spavati u popravnom domu je za njih jako stresna", kazao je otac.
Savjet psihologa
Psiholog Božidar Nikša Tarabić savjetuje svim roditeljima da obrate pozornost na nagle promjene u ponašanju djeteta - ako se dijete koje je bilo otvoreno odjednom zatvara, ili obrnuto, to je znak da se nešto događa. Utjeha je, kaže, što čak i traume mogu biti prilika za jačanje.
"Vrlo je važno da ako nismo samostalno uspjeli proraditi ih da prepoznamo da će one biti prevladane kad se prođu u jednom sigurnom okruženju koje će nam pomoći iz petlje retraumatizacije i negativnog iskustva i da se dovedemo u stanje iz kojeg se možemo pitati - 'OK što ja iz ovog iskustva mogu naučiti'?", objašnjava psiholog, ističući da iz takvog iskustva i počinitelji i žrtva mogu izaći snažniji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare