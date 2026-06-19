Plenković optužio Hajdaša Dončića da priziva vremena kad je partija sudila: "Građani vide s kim imaju posla"

Siniša Hajdaš Dončić je u objavi na društvenim mrežama napisao kako bi presuda u slučaju švicarskog franka bila drukčija da su oni na vlasti. “Mi smo zakonom u švicarcima stjerali banke u kut, pokazali da država može zaštititi svoje ljude. Ovo što gledamo danas je čista katastrofa i ruganje građanima u lice”, napisao je Hajdaš Dončić dodajući da bi baš volio čuti kako će Plenković komentirati tu odluku.