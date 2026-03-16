HABERMASOVO UČENJE
Puhovski: U javnosti razgovaramo s duhovima, kod nas su ovi iz '41. i '45., tek što ne sjede među nama
Žarko Puhovski s Filozofskog fakulteta gostovao je u "Novom danu" kod našeg Hrvoja Krešića i komentirao koncept "javne sfere" filozofa Jürgena Habermasa.
Podsjetimo, Habermas, čiji su ga radovi o komunikaciji, racionalnosti i sociologiji učinili jednim od najutjecajnijih filozofa na svijetu te ključnom intelektualnom figurom u njegovoj rodnoj Njemačkoj, preminuo je prije dva dana.
Za njega je javna sfera, javna komunikacija bila izrazito važna za opstanak demokracije. Imamo li mi još uvijek javnu sferu u kojoj se može razgovarati?
Njegova glavna teza je, rekao je, građanski koncept javnosti, odnosno javnog mnijenja ne funkcionira ako nema neki ulog. Morate, pojasnio je, imati neku aktivnost svaki dan, inzistirao je na kritičkoj aktivnosti.
"Morate imati slobodu takvu da možete govoriti što mislite i odgovornost za iskazanu riječ na način da se argumentacijom pokazuje kako stvari idu. Inzistirao je na neprisiljenoj komunikaciji, oslobođenoj prisile i vladavine u kojoj su u javnosti govornici ravnopravni", pojasnio je te dodao da je to utopija, ali ta je utopija služila da pokaže kako već tada, sredinom 1950-ih godina, u Njemačkoj počinje okrupnjavanje svega onog što će dovesti do karteliziranja i razvoija se veliki monopol Springer.
Taj je Springer, nastavio je, diktirao javno mnijenje, a ono je za ozbiljne političare kruh. "Ti kao demokratski političar ili političarka živiš od toga to da budeš izabran izabrat će te ljudi koji su predformirani već medijskim manipuliranjem", rekao je i dodao da smatra da je Habermas bio najznačajniji filozof našeg vremena.
Bio je, dodao je, aktivist javnosti. "Stalno se javljao sa svojim stavovima koji su uzburkali javnost, i bili su uvijek lijevo, lijevo-liberalni. Bio je čovjek koji se jako čvrsto držao nekih principa", naglasio je dodavši da je u nekim stvarima bio u krivu, pogotovo kad je riječ o Gazi.
"Rekao je da ga brine antisemitizam što je razumljivo, pogotovo za njegovu generaciju. A onda ima tu jednu formulaciju koja je doista opasna, koja kaže da ima razloga za brigu za stanovništvo u Gazi koje je izloženo napadima, a užas izaziva antisemitizam koji se razvija u Njemačkoj. Taj antisemitizam se još uvijek svodi na prijetnje i manje incidente, a tamo ubijaju tisuće ljudi. Tu je problem kriterija, kao što je prihvaćeno da je Putin ratni zločinac jer je premještao djecu, ali nije prihvaćeno da je Netanyahu ratni zločinac jer je zapovijedao ubijanje djece", naglasio je.
Puhovski je naglasio da se Njemačka do prije šest mjeseci susprezala od toga da bude vojna sila, a onda poljski predsjednik zaustavlja europske kredite preko Poljske jer kaže da ne želi da im Nijemci opet ulaze u zemlju.
"Tu su dakle duhovi prošlosti u prenesenom značenju, ali to su danas živi akteri današnje političke scene. To je ono o čemu Habermas govori, mi imamo situaciju u kojoj u javnosti razgovaramo s duhovima, kod nas je to situacija svaki dan, kod nas su ovi duhovi '41. i '45., tek što ne sjede među nama", istaknuo je.
Dodao je da ono što se događalo nakon Covida i ovo što se događa s Izraelom pokazuje da za javnost važi da nema konačnih rješenja. Javnost, poručio je, ne funkcionira horizontalno.
