"Svako drugo dijete u Hrvatskoj doživjelo tjelesno kažnjavanje"

"Ovo je snažna kampanja kojom želimo doći do svih roditelja s jasnom porukom, ali i ojačati usluge podrške, od programa roditeljstva do servisa kojima roditelji mogu dobiti potrebne informacije i pomoć kako bi smanjili rizike i naučili kako biti dobri roditelji", rekla je, dodavši da sustav socijalne skrbi ne može djelovati sam, nego je nužna suradnja s obrazovnim sustavom.