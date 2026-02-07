Oglas

NARUŠAVANJE JAVNOG REDA I MIRA

Tijekom Thompsonova koncerta u Rijeci privedena jedna osoba

author
Hina
|
07. velj. 2026. 07:36
koncert, Thompson, Rijeka
Nel Pavletic/PIXSELL

Za vrijeme koncerta Marka Perkovića Thompsona u Rijeci, privedena je jedna osoba zbog narušavanja javnog reda i mira, a osim toga prije, tijekom i nakon koncerta nije bilo incidenata ni drugih kršenja javnog reda i mira, doznaje se od Policijske uprave primorsko-goranske.

Oglas

Marko Perković Thompson je u petak navečer održao prvi od svoja dva koncerta u Dvorani mladosti na Trsatu. Drugi koncert je u subotu, 7. veljače.

Na dan koncerta, u petak, u Rijeci su se pojavili plakati s natpisom "U Rijeci znamo što je bilo. Smrt fašizmu, sloboda narodu!", s dva muška lika podignutih desnica, s križevima na očima preko kojih je napisano "D˝Annunzio. 1919" i "Thompson 1992.".

Policijska uprava primorsko-goranska, uoči koncerata 6. i 7. veljače, pozvala je posjetitelje da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbe policijskih službenika.

Policija je najavila da će prije, za vrijeme i nakon koncerata na mjestu održavanja koncerata i na prilaznim pravcima, audio i video snimati te fotografirati. Uz to, ta dva dana od 15 sati do završetka koncerata oko Dvorane mladosti na Trsatu je na snazi zona zabrane letenja.

U dvorani je bilo zabranjeno unošenje ili korištenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja, dodaje policija.

Promet u neposrednoj blizini dvorane se u petak i subotu od 12 do 20,30 sati zatvara i preusmjerava prema privremenoj prometnoj signalizaciji i uputama ovlaštenih osoba.

Uvedena je i posebna privremena regulacija prometa na Trsatu, tako da ostaju otvorene glavne prometnice Ulica Joakima Rakovca i Ulica Slavka Krautzeka, a sve sporedne ulice i prilazi se zatvaraju za sav promet, osim za stanare.

Za vrijeme privremene regulacije prometa osigurano je dežurstvo specijalnog vozila "pauk" koje će intervenirati po nalogu prometnog redarstva i prometne policije te su posjetitelji koncerata i sudionici u prometu pozvani na poštivanje privremene prometne signalizacije.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
koncert marko perković thompson policija rijeka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ