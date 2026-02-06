saborska rasprava
Bauk: Ustavni sud je otpilio vladajuće pa je ministar Piletić zaslužio da ga od danas zovemo otpiletić
Tijekom saborske rasprave o uredbi koja se odnosi na izvršenje odluke Ustavnog suda o Zakonu o osobnoj asistenciji HDZ je predbacivao SDP-u da se, kada je bio na vlasti, ponašao kao da osobe s invaliditetom ne postoje, a oporba je tražila ispriku i političku odgovornost ministra Marina Piletića.
SDP-ov Arsen Bauk rekao je u petak u Hrvatskome saboru da je Ustavni sud tako 'otpilio' vladajuće u njihovim argumentima "da je ministar (Marin) Piletić zaslužio da ga od danas zovemo otpiletić". Na to je HDZ-ov Nikola Mažar odgovorio kako "o snazi, veličini ili dojmu govori to kada jedan Piletić razbuca cijelu kukuriku perad".
Anka Mrak Taritaš (GLAS) upitala je vladajuće je li im bilo malo neugodno kada su čitali odluku Ustavnog suda, na što HDZ-ov Josip Borić podsjetio da oporba uopće nije podržala taj zakon, kao ni Zakon o inkluzivnom dodatku. "A danas su glavni dušebrižnici i pitaju je li nam neugodno. Nije nam neugodno, neugodno treba biti njima. Što se njih tiče tih zakona ne bi bilo", kazao je.
Nismo glasali za taj zakon jer je nečovječan, odgovorio je pak Marin Živković (Možemo!).
SDP-ova Sabina Glasovac smatra da se vladajuća većina, koja je izglasala protuustavan zakon i njime diskriminirala najranjivije članove društva, trebala ispričati. "Umjesto da se ispričaju i obećaju da više neće kršiti Ustav oni drže moralne prodike",ustvrdila je.
"A što ste vi napravili za osobe s invaliditetom, osim što ste se, kada ste bili na vlasti, ponašali kao da ne postoje", uzvratila je HDZ-ova Nikolina Baradić i poručila Bauku da jedino tko će 'otpiletiti' "su oni jer su ih već 'satrali' tri puta na izborima, a i opet će".
Mađerić: Danas 6000 osoba koristi uslugu osobne asistencije
Državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić rekla je da danas više od 6000 osoba koristi uslugu osobne asistencije, a u ovoj godini očekuju još do 4000 novih korisnika, naglasivši da su za to osigurana sredstva u državnom proračunu.
"Usluga osobne asistencije ni u jednom trenutku nije bila, niti će biti ugrožena", rekla je Mađerić tijekom rasprave o Izvješće o uredbi koju je Vlada donijela na temelju zakonske ovlasti i odnosi se na izvršenje odluke Ustavnog suda koji je ukinuo pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.
Mađerić je podsjetila da se 2006. godine započelo s pružanjem osobne asistencije i tada je samo 75 osoba s invaliditetom imalo pravo za korištenje osobnog asistenta, 2016. ta usluga je proširena na 409 korisnika, a danas više od 6000 osoba s invaliditetom koristi usluge osobne asistencije.
Predstavljajući izviješće o uredbi podsjetila da je Ustavni sud na sjednici 15. prosinca 2025. donio odluku kojim je ukinuo dio odredbi Zakona o osobnoj asistenciji, a koje se odnose na pet članaka tog zakona.
Mađerić jepodsjetila da je ta odluka Ustavnog suda na snagu stupila 19. prosinca 2025. tj. u vrijeme kada ne zasjeda Hrvatski sabor. Stoga je Vlada donijela uredbu na temelju zakonske ovlasti jer je bilo nužno urediti pitanja koja su bila regulirana ukinutim odredbama Zakona o osobnoj asistenciji.
Mađerić je kazala i da je donošenjem Uredbe o izmjenama Zakona o osobnoj asistenciji omogućeno i donošenje novog Pravilnika kojim će se urediti sastav i način rada komisije za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije, oblik i sadržaj listi procjene potreba korisnika te mjerila i satnice osobne asistencije, u roku od 60 dana od stupanja na snagu uredbe.
Temeljem vladine uredbe i djeca do 18 godina imat će pravo na uslugu osobne asistencije, a moći će ju koristiti i korisnici usluge pomoći u kući, osobe s invaliditetom čiji roditelj ili drugi članovi obitelji ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, kao i svi korisnici čiji članovi obitelji imaju status njegovatelja na temelju drugih propisa, poput hrvatskih ratnih vojnih invalida, te korisnici usluge pomoćnika u nastavi. Satnica usluge više nije ograničena, odnosno maksimalan broj sati korištenja usluge povećan je na 24 sata dnevno.
Vlašić Iljkić: Već se vidi da neće biti poštivani rokovi iz uredbe
O samoj uredbi, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba SDP-a upozorila je da pravilnik koji je važan za donošenje rješenja još nije ni u proceduri javnog savjetovanja i da već sada vidi da se neće poštivati rokovi iz uredbe.
"Podneseno je 407 zahtjeva za osobnu asistenciju, no stručni radnici nemaju nikakve upute resornog ministarstva, a nema niti propisanog obrasca pri zavodima za socijalni rad za podnošenje zahtjeva za osobnu asistenciju za djecu s teškoćama u razvoju”, rekla je. Dodala je i da je uredba propisala kompenzacijsku mjeru za one koji podnesu zahtjev u ovoj godini, a još uvijek se ne zna koliko će ona okvirno iznositi.
Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) smatra pak da uredbom Vlada formalno provodi odluku Ustavnog suda, ali da realno nema namjeru pružiti financijsku podršku ljudima kojima to treba. Vlada je poručila, da uvažavajući odluku Ustavnog suda, osim pravnih, moraju se sagledati i drugi aspekti, uključujući realne mogućnosti i provedivost donesenih rješenja, kazala je.
Jelena Miloš (Klub Možemo!) dodaje i kako još uvijek nema odgovora na pitanje kako će se riješiti velika čekanja korisnika na njihova prava. "Prema uredbi, moglo bi doći do novog zagušenja sustava”, ocijenila je te i ona pozvala Piletića na političku odgovornost.
Marijana Puljak (Klub Centra i NPS-a) drži da uredba može biti privremeno rješenje, no da Vlada mora hitno donijeti cjelovite zakonske izmjene u kojima će prava i kriteriji biti jasno propisani.
Ljubica Lukačić (Klub HDZ-a) istaknula je da je Vlada imala hrabrosti donijeti zakon o osobnoj asistenciji, na koji se dugo čekalo, te da je brzo reagirala na odluku Ustavnog suda. "Ustavni sud nije srušio zakon, već ukinuo određene odredbe”, naglasila je.
