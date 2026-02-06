Anka Mrak Taritaš (GLAS) upitala je vladajuće je li im bilo malo neugodno kada su čitali odluku Ustavnog suda, na što HDZ-ov Josip Borić podsjetio da oporba uopće nije podržala taj zakon, kao ni Zakon o inkluzivnom dodatku. "A danas su glavni dušebrižnici i pitaju je li nam neugodno. Nije nam neugodno, neugodno treba biti njima. Što se njih tiče tih zakona ne bi bilo", kazao je.