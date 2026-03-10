EKONOMSKA ANALIZA
Vidaković: HEP je pravo čudo, imaju neviđenu financijsku konstrukciju - pad prihoda i rast dobiti
Ekonomski stručnjak Neven Vidaković u Novom danu kod Tihomira Ladišića analizirao je stanje hrvatske i europske ekonomije s obzirom na rat u Iranu i potrese na tržištu energenata
"Europska središnja banka provodi francusku monetarnu politiku nauštrb Europe, a njezin utjecaj na Hrvatsku je jako mali i kontraproduktivan. Naša ekonomija ne može funkcionirati bez inflacije, ona nam treba da bismo opstali. Nama inflacija ispod pet posto kreira fiskalnu nestabilnost i vodi proračun u deficit. U turizmu će doći do pada, past će i sredstva iz EU fondova i zato nama treba povišena stopa inflacije", istaknuo je ekonomist Vidaković.
Kazao je i kako se naša ekonomija bazira na turizmu i potrošnji sredstava iz EU fondova, koji će uskoro za nas presušiti, a da se uopće nisu iskoristili kako bi se promijenila struktura ekonomije i doista osigurana dugoročna otpornost na šokove.
Nema restrukturiranja hrvatske ekonomije
"2025. je dobra godina koja pokazuje koji su učinci Nacionalnog plana oporavka i otpornosti: učinaka nema! Poljoprivreda i industrijska proizvodnja rastu manje od ostaloga, a najviše su rasli građevina, turizam i transport. To znači da je NPOO donio oporavak, ali je umanjio otpornost hrvatske ekonomije na šokove", ustvrdio je Vidaković.
Dodao je kako se u službenim podacima DZS-a i HNB-a ne vidi restrukturiranje ekonomije nego činjenica da nam nikad konkurentnost nije toliko pala kao kad smo koristili NPOO.
"Nismo iskoristili nacionalni plan oporavka i otpornosti za otpornost ekonomije. Sad su ta sredstva prošla, taj program završava i to opet postaje jedna te ista priča o 'prilikama' za Hrvatsku, koju pričaju svi klonovi. Problem s politikom je što te s vremenom sve laži sustignu", kazao je ekonomist Vidaković.
Vidaković je posebno istaknuo slučaj državne tvrtke HEP koja je 2024. godinu završila s dobiti, a imala je pad prihoda od 20 posto .
"HEP je pravo čudo, imaju neviđenu financijsku konstrukciju. Uspjeli su zabilježiti pad prihoda od 20 posto, a uz to povećali dobit i investicije te poplaćati sve dugove. Inače, veliki pad prihoda mora smanjiti i investitcije i dobit", upozorio je Vidaković.
"Ništa se ne događa. Svi su napeti i čekaju koliko će rat potrajati"
Kad je riječ o stanju svjetske ekonomije nakon napada SAD-a i Izraela na Iran, smatra da se "na svjetskim burzama zapravo ništa ne događa", svi su napeti i čekaju kako će se situacija razviti. Ako rat u Iranu potraje, moglo bi doći do krize, ali ako brzo završi, sve će se vratiti na staro.
Vidaković naglašava i kako zapravo nema razloga za aktualni rast cijena nafte i derivata jer se troši nafta kupljena po staroj cijeni od 60 eura po barelu. Uvjeren je kako mediji stvaraju paniku, a trgovci naftom tu paniku koriste kako bi povećali profit.
"Ništa se posebno ne događa jer se ne zna koliko će ovo trajati. Ako počnu razarati iransku infrastrukturu, cijene energenata će narasti, ali doći će i do promjene u očekivanjima. U vrlo smo delikatnoj fazi, pogotovo mi u Europi jer države imaju velike deficite, inflacija nije pala. Francuska je u depresiji, kao i Italija, Njemačka ima strukturnih problema", istaknuo je Vidaković.
