Četrdeset sedam nevladinih organizacija protiv Južne plinske interkonekcije

Četrdeset sedam nevladinih organizacija iz zapadnog Balkana i središnje Europe pozvalo je vlasti BiH da odbiju američki pritisak oko plinskog povezivanja s Hrvatskom, oko čega bi se trebao potpisati dokument na samitu Inicijative triju mora koji se sljedeća dva dana održava u Dubrovniku.
U zajedničkoj izjavi organizacije koje predvodi Aarhus centar i CEE Bankwatch Network navode da se vlade zapadnog Balkana suočavaju s pritiscima iz Sjedinjenih Američkih Država da razvijaju novu plinsku infrastrukturu, uključujući interkonekcije, LNG terminale i plinske elektrane, što bi, kako tvrde, značajno povećalo potrošnju plina u regiji, produbilo ovisnost o uvozu i dodatno pridonijelo onečišćenju.
„Žalosno je gledati naše velike lidere kako se natječu tko će se više dodvoriti (američkom predsjedniku Donaldu) Trumpu i njegovim slugama. Činjenica je da će izgradnja Južne interkonekcije dovesti Bosnu i Hercegovinu u poziciju podaničke kolonije, čija će energetska sigurnost i suverenitet zavisiti od hirova naših navodnih prijatelja“, izjavio je Denis Žiško iz Aarhus centra u BiH.
Iz organizacije CEE Bankwatch Network upozoravaju i na ekonomske rizike takvih projekata.
„Usred još jedne krize fosilnih goriva, nevjerojatno je da vlade još uvijek planiraju nove plinovode i plinske elektrane. Koštali bi milijarde i mogli bi završiti kao nasukana imovina, dok regija nema novca ni vremena za takve pogreške“, rekla je Pippa Gallop.
Prema priopćenju, zemlje zapadnog Balkana imaju značajno manju ovisnost o plinu u odnosu na EU.
U Bosni i Hercegovini plin sudjeluje s manje od tri posto u ukupnoj potrošnji energije, dok su najviše ovisne Srbija (oko 14 posto) i Sjeverna Makedonija (oko 12 posto).
Južna plinska interkonekcija podrazumijeva izgradnju novog plinovoda kojim bi se Bosna i Hercegovina povezala s plinskim sustavom Hrvatske i omogućio pristup LNG terminalu na Krku. Na taj bi se način diverzificirali pravci opskrbe i smanjila ovisnost o ruskom plinu.
Projekt uključuje i širenje plinske mreže unutar Federacije BiH, uključujući desetine kilometara novih cjevovoda, kao i potencijalnu izgradnju plinskih elektrana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
