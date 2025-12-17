Obrat oko ubojstva Aleša Šutara: Sud odredio pritvor novom osumnjičeniku

U vezi s prvoosumnjičenim 21-godišnjakom, koji je pušten iz pritvora, u tužiteljstvu navode da je prilikom njegova privođenja, na temelju službenih zapisa i zapisnika o prepoznavanju, postojala osnovani sumnja da je počinitelj kaznenog djela, što je, prema navodima tužiteljstva, sud potvrdio i uvođenjem istrage te određivanjem pritvora, koji je kasnije bio produžen. Međutim, osnovana sumnja da je oštećeniku zadao kobni udarac nakon saslušanja svih svjedoka nije se potvrdila, već se smanjila, što je bio razlog da sud 12. prosinca ukine pritvor protiv njega, navodi tužiteljstvo.