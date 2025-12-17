U SLOVENSKOM NOVOM MESTU
Obrat oko ubojstva Aleša Šutara: Sud odredio pritvor novom osumnjičeniku
Nakon ukidanja pritvora 21-godišnjaku, prvoosumnjičenom za napad na Aleša Šutara, državno odvjetništvo u Novom Mestu sada je predložilo pokretanje istrage i određivanje pritvora protiv drugog osumnjičenog, a sud je pritvor već odredio, priopćili su iz tužiteljstva. Istodobno dodaju da kaznena istraga protiv 21-godišnjaka još nije zaključena.
Kako pojašnjavaju iz Okružnog državnog odvjetništva u Novom Mestu, istragu i pritvor protiv drugog osumnjičenog predložili su na temelju osnovane sumnje, koja proizlazi iz utvrđenja prethodne kaznene istrage.
Naime, kako navode u kronološkom pregledu dosadašnjih događaja, slovenska policija je 27. listopada podnijela kaznenu prijavu protiv 21-godišnjaka, koja je potvrđivala osnovanost sumnje da je počinio kazneno djelo. Prijavi su bili priloženi službeni zapisi o prikupljenim obavijestima od osoba koje su bile prisutne na mjestu događaja, pri čemu je samo jedan zapis upućivao na mogućnost drugog počinitelja.
U 48 sati prije privođenja 21-godišnjaka policija je provela i veći broj prepoznavanja osumnjičenika po fotografijama. Šest osoba je prije početka prepoznavanja, na temelju fizičkih karakteristika, vanjskog izgleda i odjeće, opisalo prvoosumnjičenog.
Na mjestu kaznenog djela policajci su također osigurali mikrotragove za daljnju istragu. Priložen je bio i snimak događanja unutar lokala, koji je pod videonadzorom, dok prostor ispred lokala, gdje je došlo do tragičnog događaja, kamere ne pokrivaju, pa ne postoji snimka kobnog udarca. Prema dosad poznatim podacima, događaj ispred lokala nije snimio nitko od prisutnih.
Dana 12. studenoga tužiteljstvo je od policije zaprimilo dopunu kaznene prijave, iz koje je proizlazilo da je policija od više osoba dobila informacije da se u pritvoru ne nalazi osoba koja je udarila Šutara. Svu novu dokumentaciju proslijedili su sudu.
Pritom pojašnjavaju da službeni zapisi koje policija sastavlja nakon prikupljanja obavijesti od građana nemaju neposrednu dokaznu vrijednost. Riječ je o zapisima policajaca o navodima građana, a ne o vlastoručno potpisanim izjavama osoba. Također, osobe s kojima policija u predkaznenom postupku obavlja razgovore nemaju status svjedoka.
Taj status stječu tek u fazi kaznene istrage, kada su pred istražnim sucem, nakon što im se da pravna pouka da je lažno svjedočenje kazneno djelo, dužni svjedočiti istinu i vlastoručno potpisati zapisnik o saslušanju. Stoga su ti zapisnici uporabni kao dokaz na koji se kasnije može osloniti sudska odluka.
„S obzirom na to da su i te, za pritvorenog okrivljenika rasterećujuće osobe, bile predložene za saslušanje kao svjedoci u kaznenoj istrazi, trebalo je pričekati i njihove iskaze, odnosno saslušanja svih predloženih svjedoka u kaznenoj istrazi. Također smo na tužiteljstvu tek 12. prosinca zaprimili izvješće o vještačenju osiguranih kontaktnih mikro i bioloških tragova“, navode.
Na temelju iskaza šest, pred sudom zakletih svjedoka u kaznenoj istrazi, tužiteljstvo je potom sudu podnijelo prijedlog za izdavanje naloga za kućnu i osobnu pretragu kod drugog osumnjičenog, koja je danas provedena, a osumnjičenom je oduzeta sloboda. Nakon saslušanja tužiteljstvo je podnijelo zahtjev za istragu i predložilo određivanje pritvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, čemu je sud udovoljio. O zahtjevu za istragu odlučit će se naknadno, naveli su.
Osnovana sumnja da je oštećeniku zadao kobni udarac nakon saslušanja svih svjedoka nije se potvrdila
U vezi s prvoosumnjičenim 21-godišnjakom, koji je pušten iz pritvora, u tužiteljstvu navode da je prilikom njegova privođenja, na temelju službenih zapisa i zapisnika o prepoznavanju, postojala osnovani sumnja da je počinitelj kaznenog djela, što je, prema navodima tužiteljstva, sud potvrdio i uvođenjem istrage te određivanjem pritvora, koji je kasnije bio produžen. Međutim, osnovana sumnja da je oštećeniku zadao kobni udarac nakon saslušanja svih svjedoka nije se potvrdila, već se smanjila, što je bio razlog da sud 12. prosinca ukine pritvor protiv njega, navodi tužiteljstvo.
Istodobno u tužiteljstvu dodaju da, unatoč ukidanju pritvora, kaznena istraga protiv 21-godišnjaka još nije zaključena, jer se još očekuje vještačko mišljenje Instituta za sudsku medicinu o vrsti i težini ozljeda, o uzroku smrti pokojnika te dodatno naloženo vještačenje. „Kada sud zaprimi vještačka mišljenja i nakon završetka istrage spis proslijedi tužiteljstvu na daljnje odlučivanje, bit će donesena odgovarajuća državnoodvjetnička odluka“, napisali su.
Kako je izvijestila N1 Slovenija, u istrazi pred sucem više je svjedoka navodno izjavilo da Šutara nije udario 21-godišnjak, nego njegov 20-godišnji rođak.
