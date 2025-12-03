Istraga CNN-a
Buldožerima zatrpani leševi i neobilježene grobnice: Što se dogodilo s Palestincima u Gazi koji su tražili hranu?
Ammar Wadi znao je da riskira život kada je u lipnju krenuo po vreću brašna za svoju obitelj s kamiona s humanitarnom pomoći u blizini prijelaza Zikim u Gazu.
„Oprosti mama ako mi se nešto dogodi“, napisao je na početnom zaslonu svog mobitela. „Tko god pronađe moj telefon, molim vas recite mojoj obitelji da ih jako volim.“
Usred redovitog izraelskog pucanja prema ljudima koji su pokušavali preuzeti pomoć tijekom ljeta, Wadi se nikada nije vratio kući, a poruku koju je ostavio obitelji je nekoliko tjedana kasnije prenio netko tko je pronašao njegov telefon. To je bilo posljednje što su čuli od njega, piše CNN.
Wadi je među desecima Palestinaca čiji voljeni tvrde da su nestali blizu Zikima i čija sudbina ostaje nepoznata. Istraga CNN-a sada ukazuje na to da je izraelska vojska buldožerima zatrpavala tijela nekih ubijenih u blizini prijelaza u plitke, neobilježene grobnice. U drugim slučajevima, posmrtni ostaci su ostavljani da trunu na otvorenom, nemogući za preuzimanje u militariziranom području.
Prema pravnim stručnjacima, takvo nehumano postupanje s tijelima, uključujući njihovo buldožiranje u neobilježene grobnice, može predstavljati kršenje međunarodnog prava.
CNN-ovo istraživanje, koje je također pokazalo da su ljudi koji su pokušavali doći do humanitarne pomoći ubijani neselektivnom izraelskom vatrom blizu prijelaza, temelji se na stotinama videozapisa i fotografija iz područja Zikima te na razgovorima sa svjedocima i lokalnim vozačima kamiona s pomoći.
Satelitske snimke također pokazuju aktivnosti buldožera tijekom ljeta na područjima gdje su ubijeni civili koji su tražili pomoć. Dva videozapisa, čiju je lokaciju CNN utvrdio kao područje Zikima, prikazuju posljedice incidenta iz lipnja, uključujući djelomično zatrpana tijela oko prevrnutog kamiona s humanitarnom pomoći.
CNN je razgovarao s dvojicom bivših pripadnika izraelske vojske koji su opisali slične situacije na drugim lokacijama u Gazi tijekom rata, u kojima su tijela Palestinaca buldožerima gurana u plitke grobnice. Zatražili su anonimnost jer nisu ovlašteni govoriti o tome.
Izraelske obrambene snage (IDF) negirale su da koriste buldožere za „uklanjanje“ tijela, ali nisu odgovorile na pitanje koriste li ih za pokop. IDF je za CNN izjavio da je prisutnost buldožera oko Zikima „rutinska stvar“, namijenjena operativnim zadacima poput uklanjanja eksplozivnih prijetnji ili „rutinskih inženjerskih potreba“.
Prema međunarodnom pravu, strane u sukobu trebale bi surađivati u dostojanstvenom ukopu poginulih na način koji omogućuje njihovu identifikaciju, kaže Janina Dill, suvoditeljica Instituta za etiku, pravo i sukobe Sveučilišta u Oxfordu.
„Svrha je spriječiti da mrtvi postanu nestali i omogućiti obiteljima da ih oplakuju“, rekla je Dill. „Ako su tijela namjerno oskvrnuta ili se s njima postupa na način koji krši njihovo dostojanstvo, to može predstavljati ‘napad na osobno dostojanstvo’, što je ratni zločin prema Ženevskim konvencijama.“
Ostaje nepoznato prati li IDF lokacije na kojima je navodno pokapao tijela. Jedan uzbunjivač iz IDF-a rekao je CNN-u da je njegova jedinica početkom 2024. pokopala devetero ljudi, a lokacija grobnice ostala je neobilježena. IDF nije odgovorio na CNN-ovo pitanje o tom slučaju.
Gotovo šest mjeseci nakon Wadijeva nestanka, njegova obitelj još uvijek nema odgovore. Umjesto utjehe u njegovoj posljednjoj poruci, Wadićeva majka, Nawal Musleh, progoni ono što možda nikada neće saznati.
„Kad mi dođe u misli, oči mi se ne mogu prestati puniti suzama“, rekla je za CNN. „Prihvaćamo sve što nam je Bog odredio, ali samo želimo znati što se dogodilo našem sinu.“
„To je kao Bermudski trokut“
Dva grafički zastrašujuća videozapisa objavljena 11. rujna – koje je CNN pregledao i geolocirao – prikazuju neprekidni niz Palestinaca koji bježe iz područja Zikima noseći vreće brašna pod rafalima pucnjave. Na snimci se čini da je najmanje jedna osoba pogođena s leđa, dok pucnjava dolazi iz smjera izraelskog položaja koji je CNN identificirao pomoću satelitskih podataka.
Robert Maher sa Sveučilišta Montana State, stručnjak za audio forenziku, analizirao je snimke i utvrdio da pucnji potječu s udaljenosti od oko 340 metara, što odgovara položaju IDF-a.
Na drugom videu vidi se grupa ljudi koja pokušava pomoći jednoj mrtvoj i jednoj teško ranjenoj osobi, dok pucnjava ne prestaje. U izjavi CNN-u, IDF je rekao da „ne puca namjerno na nevine civile“ i da se u slučajevima kada postoji prijetnja „puca radi upozorenja ili neutraliziranja prijetnje“.
Drugi snimci i fotografije koje je CNN pregledao prikazuju više leševa koje zbog opasnosti nitko nije mogao preuzeti – ni civili, ni civilna zaštita. Dana 15. lipnja, dvojica očevidaca ispričala su CNN-u da je jedan kamion s pomoći bio okružen mnoštvom izgladnjelih Palestinaca. Kamioni s pomoći prevoze teret iz prijelaza u unutrašnjost pojasa Gaze.
Nedugo nakon što je gomila okružila kamion, izraelska vojska otvorila je vatru prema vozilu, a mnogi ljudi su pogođeni i srušili su se ispod kamiona, kažu svjedoci. Civilna zaštita dobila je dopuštenje ući na područje nekoliko dana kasnije.
„Bili smo šokirani prizorom“, rekao je jedan pripadnik civilne zaštite. „Tijela koja smo pronašli bila su raspadnuta – jasno je da su ondje ležala dulje vrijeme, a bilo je znakova da su psi pojeli neke dijelove.“
Videozapisi koji su dobiveni i geolocirani na isto mjesto prikazuju smrskani, prevrnuti kamion s pomoći usred hrpe krhotina. Nekoliko raspadnutih tijela rasuto je oko vozila, djelomično zatrpano u nanosima pijeska. U blizini luta pas.
Civilna zaštita uspjela je pokupiti samo 15 tijela; oko 20 ih je ostalo, jer za njih nije bilo mjesta u vozilu. IDF nije odgovorio na upite o tom incidentu.
Šestero lokalnih vozača koji su radili na ruti Zikim rekli su CNN-u, pod uvjetom anonimnosti, da su tijela bila česta pojava te da su ih izraelski buldožeri ponekad zatrpavali pijeskom.
„Vidim mrtve ljude svaki put kad vozim kroz Zikim… Vidio sam kako izraelski buldožeri zakopavaju tijela“, rekao je jedan vozač.
„Ako ste prošli tim područjem u srpnju, to niste mogli ne vidjeti“, rekao je drugi. „Držao sam prozore zatvorenima.“
Satelitske snimke i fotografije potkrepljuju ove tvrdnje, prikazujući stalnu prisutnost buldožera od kraja srpnja do početka kolovoza. Aktivnost je uočena od sredine lipnja, ubrzo nakon otvaranja rute za humanitarnu pomoć, sve do 12. rujna, kada je ruta zatvorena.
Dio buldožerskih radova očito je bio vezan uz čišćenje puta prekrivenog kutijama i ostacima. No u drugim slučajevima satelitske snimke pokazuju buldožiranje bez jasne svrhe, poput trenutka kada je buldožer u lipnju gurnuo 30 m² zemlje u mali humak, oko 400 metara od mjesta gdje je pronađen prevrnuti kamion.
Buldožeri su također korišteni za rušenje ruševina zgrada iza kojih su ljudi ranije pokušavali pronaći zaklon od izraelske vatre. Dvojica očevidaca rekla su CNN-u da su 7. rujna – dok su ljudi tražili nestale članove obitelji – naišli na ono što izgleda kao buldožiran leš.
„Pronašao sam tamo tijela zatrpana zajedno s kartonskim kutijama pomoći… nabacana jedno na drugo“, rekao je Adel Mansour, koji je tražio svog 17-godišnjeg sina.
Jedan vozač kamiona rekao je CNN-u: „To je poput Bermudskog trokuta; nitko ne zna što se ondje događa, a čini se da nikada ni neće.“
Zviždači iz IDF-a progovaraju
Ovi izvještaji o buldožiranju tijela Palestinaca od strane izraelske vojske nisu izolirani. Zviždači iz IDF-a koji su razgovarali s CNN-om i organizacijom Breaking the Silence (BTS) ukazuju na širi obrazac nehumanog postupanja s mrtvima u Gazi tijekom rata.
Jedan uzbunjivač koji je služio na položaju u koridoru Netzarim rekao je da je devet tijela nenaoružanih Palestinaca ostavljeno da trune dva dana pokraj baze početkom 2024.
„Zapovjednik je zatražio da D9 buldožeri prekriju tijela pijeskom“, rekao je. „Vidjeti toliki broj tijela oko sebe, vidjeti da su nenaoružani, vidjeti pse kako ih razvlače i igraju se kostima i lubanjama… strašno je.“
Prema njegovim riječima, nisu snimljene nikakve fotografije tijela koje bi omogućile kasniju identifikaciju ili bilježenje lokacije. „Njihove obitelji možda nikada neće znati što se dogodilo.“
BTS je rekao da su primili brojne slične izjave vojnika.
Drugi bivši pripadnik IDF-a, kapetan koji je radio u zapovjednom centru 2023., rekao je da nikada nije primio upute o postupanju s tijelima Palestinaca ubijenih u Gazi. Kada je tijelo ubijenog Palestinca blokiralo cestu, zapovjednici su odlučili buldožerom ga gurnuti u plitak rov pokraj ceste.
„Nikada nismo dobili protokol o postupanju s tijelima, bilo boraca ili civila“, rekao je taj zviždač.
IDF nije odgovorio na CNN-ova pitanja o ovim svjedočanstvima.
Tijekom posljednje dvije godine izraelska vojska više je puta pokopavala tijela Palestinaca u neobilježene, plitke ili masovne grobnice širom Gaze. To uključuje stotine tijela pronađenih prošle godine kod bolnice Nasser u Khan Yunisu, kao i ubijenih 15 humanitarnih radnika na jugu, o čemu je CNN ranije izvijestio.
IDF stalno negira pokapanje Palestinaca u masovne grobnice.
Buldožeri su također korišteni za sustavno uništavanje palestinskih groblja. CNN-ovo istraživanje prošle godine otkrilo je da je izraelska vojska oskvrnula najmanje 16 groblja tijekom kopnene ofenzive, izrovavši zemlju, uništivši nadgrobne spomenike i na nekim mjestima razotkrivši tijela.
IDF nije mogao objasniti uništenje identificiranih groblja, ali je tvrdio da ponekad „nema drugog izbora“ ako Hamas koristi ta mjesta u vojne svrhe te da su neka tijela uklonjena u pokušajima pronalaska talaca.
S obzirom na to da su mnogi Palestinci koji su ovo ljeto pokušavali doći do hrane još uvijek nestali, bolna potraga za odgovorima se nastavlja. Neki još uvijek gaje nadu da su njihovi najmiliji možda živi, možda u izraelskom zatočeništvu ili raseljeni negdje drugdje u Gazi.
„Ammar (Wadi) je bio netko čijim nestankom nastaje ogromna praznina – izgubiti njega kao da gubiš dio sebe“, rekao je njegov brat Hossam. „Ako je poginuo, neka mu se Bog smiluje, ali ako je živ, barem možemo zadržati nadu.“
